川普矢言對大陸商品徵60%關稅 分析：若兌現承諾 亞洲恐受害最深

法新社引述專家分析，若美國候任總統川普兌現承諾對北京徵收鉅額關稅，將引發新一波工廠自中國外移潮，部分亞洲國家將受益，但美中貿易戰也會使各地市場陷入不穩定，亞洲尤其受最大衝擊。

法新社報導，川普（Donald Trump）競選期間矢言對所有出口至美國的中國商品徵收60%關稅，以平衡兩國貿易。

然而，分析師懷疑川普是否會堅持課徵這麼高的關稅，並對中國經濟可能受到的影響看法分歧，他們估計其國內生產毛額（GDP）下滑幅度可能介於0.7%與1.6%之間。

冷卻效應也會影響整個東南亞，其生產鏈與中國密切相連，且接受北京鉅額投資。

牛津經濟公司（Oxford Economics）的桑丁（Adam Ahmad Samdin）說：「由於對中國徵收更高關稅，美國對中國商品需求下降，這也會導致對東南亞國家協會（ASEAN）出口產品的需求降低，即便美國並未直接向那些經濟體課稅。」

出口大量鎳與礦產的印尼尤其會受影響，而中國也是日本、台灣與韓國的第一大貿易夥伴。

日本最大銀行三菱日聯金融集團（MUFG）資深分析師表示：「川普可能也會針對越南出口至美國的電子產品，以阻擋中國自2018年來取道越南進入美國的電子產品。」

牛津經濟公司經濟學家赫曼（Alexandra Hermann）補充道，由於中國零組件在印度產品占相當大比例，印度也可能成為美國保護主義措施的打擊目標。

中期而言，在中國境外設廠可抵銷這些負面影響。而越南得益於地理位置和廉價技術勞工，已成為主要受益者之一。

越南獲得美國科技巨擘蘋果（Apple）台灣代工廠富士康、和碩及韓國三星（Samsung）顯著投資，成為世上第2大智慧型手機出口國，僅次於中國。

河內美國商會（American Chamber of Commerce in Hanoi）執行董事史蒂柯夫（Adam Sitkoff）指出：「美國企業與投資人對越南的機會抱持濃厚興趣，在即將上任的川普政府領導下，這一情況將持續下去。」

然而野村集團警告，無論是製造低階或高科技產品，中國在價格、規模和品質方面的競爭優勢都難以複製。

國際貨幣基金（IMF）亞洲部副主任海博靈（Thomas Helbling）近日向法新社解釋，生產鏈重組可能導致「效率損失」和價格上漲，「對全球經濟成長造成負面衝擊」。

因此，亞洲國家可能獲得出口市場占比，最終卻在全球需求疲弱下目睹自身處境惡化。