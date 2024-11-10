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川普勝選題材加持！10日比特幣盤中一度漲4.3% 攻上8萬美元指日可待

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在川普勝選的助攻下，比特幣有望突破8萬美元。美聯社
在川普勝選的助攻下，比特幣有望突破8萬美元。美聯社

全球最大加密貨幣比特幣歷來首度叩關8萬美元，受益於美國總統當選人川普擁抱數位資產，以及新國會有望出現較多議員抱持支持加密貨幣的立場。

彭博資訊報導，比特幣10日盤中一度大漲4.3%至79,771美元，刷新歷史新高，回落後仍接近79,000美元；Cardano、狗狗幣等較小型的加密貨幣也同步上漲。

川普在競選活動中承諾，要將美國打造成數位資產的產業中心，其中包括建立比特幣的戰備儲蓄、以及指派對數位資產青睞有加的監管機關主管。川普在總統大選中的得票數高於預期，他所隸屬的共和黨除了把持參院，也有望以微弱優勢掌握眾院。

造市公司Auros執行董事施樂（音譯）表示：「隨著川普勝選的局面正在塵埃落定，鑒於川普支持加密貨幣產業的形象，加密貨幣遲早會漲一波，而現在正是這種情形。」

比特幣今年來累計上漲約90%，得益於聯準會（Fed）降息、以及對加密貨幣指數股票型基金（ETF）的需求旺盛。在川普勝選後，比特幣屢創新高，表現比股票、黃金等資產優異。

根據彭博編製的資料，規模350億美元的貝萊德iShares Bitcoin Trust ETF，在7日當天吸金14億美元，創下單日最高的資金淨流入；在6日，這檔基金的交易量也衝上歷史新高，這些跡象均顯示，川普勝選正在改變加密貨幣市場的格局。

川普 比特幣 美國大選 聯準會 貨幣 賀錦麗 資產

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