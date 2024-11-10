美要IC設備廠交出陸企清單 眾院點名ASML、東京威力科創等

台積電（2330）斷供大陸AI晶片只是第一槍，英國《金融時報》披露，傳出美國眾議院中國特別委員會考量國安問題及危及台灣安全為由，已致函荷蘭半導體設備商艾司摩爾（ASML）、日商東京威力科創及美商應材（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA），要求這些廠商提供中國大陸客戶清單。

為了阻絕中國大陸取得先進半導體晶片，外傳台積電已經通知中國大陸IC設計公司，自11月11日起停止為這些客戶生產最先進的AI晶片。報導認為，台積電收緊和停止對中國大陸客戶的先進晶片供應，可能讓阿里巴巴和百度等大型科技公司的AI夢想和計畫受挫。

《南華早報》昨（9）日報導，美國眾議院中國特別委員會考量國安問題，已致函荷蘭半導體設備商ASML、日商東京威力科創、美商應用材料、科林研發、科磊，要求這五家公司詳細說明其在中國的銷售狀況和客戶清單。

美國眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，中國大陸購買晶片製造設備不僅有助於向俄羅斯戰爭機器供應晶片，而且還威脅到台灣等鄰國，中國大陸也將藉此降低受到美國制裁的限制。同時還會讓中國大陸在人工智慧等關鍵領域繼續取得進步，這些領域是美中戰略競爭的核心。

美國國會議員認為，藉由ASML、日本東京威力科創及美商應材、科林研發、科磊等五家公司所提供的資訊，將有助於中國特別委員會了解晶片製造設備流向中國以及在中國晶片製造基地所發揮的作用。