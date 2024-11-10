川普新關稅 牽動全球神經

美國總統當選人川普已承諾，明年1月上任後將實施大規模新關稅。對將會受到川普計畫影響的人來說，現在關鍵問題是，他究竟會如何推出新關稅，以及推出速度會有多快，各國和各行各業應該如何因應。

彭博資訊分析，根據美國前總統卡特1977年簽署的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），川普有權在上任首日就頒布大部分貿易措施計畫，只要對美國國家安全、外交政策或美國經濟構成「異常且重大威脅」，就滿足行動條件。

川普第一任期就曾利用此權力威脅諸多國家，並重新談判貿易協議，例如他在2019年5月威脅要對墨西哥的出口加徵關稅，理由就是他認為來自墨國的非法移民對國家安全構成威脅。

此外，川普也可能援引貿易法中232、301和201條款，對其他國家進口品進行貿易調查。

他在第一屆任期內，就曾藉此對中國大陸每年數千億美元進口品，以及歐盟、墨西哥和加拿大的鋼鋁產品加徵關稅。

另外，川普也可以透過國會立法，廢除美國與中國間的永久性正常貿易關係（PNTR）。俄羅斯2022年入侵烏克蘭時，美國就對俄國採取了此行動。

川普也可以單方面退出國際貿易協定，或以退出做為威脅，推動重談協議。他在第一任期內，就藉此重談了北美自由貿易協定，和威脅撼動由世貿組織（WTO）監督的以規則為基礎的體系。

按照美國法律，貿易協定並非條約，川普可自行決定退出，雖然可能面臨法律和國會方面的阻撓。

總而言之，顯而易見的是，川普有很大權力可以在沒有國會支持下，獨自實施大部分的貿易計畫。

但是，即將上任的川普政府將如何落實關稅威脅，以及將以多大力度推動這個想法，目前仍然是一個討論中的問題。許多企業主管會希望他收回一些較激進的提議。

富國銀行經濟學家布萊森和普利耶塞表示，對於這位準總統的關稅威脅，即便不必完全當真，但也應當認真看待。