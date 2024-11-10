川普傳力邀「貿易沙皇」賴海哲回鍋 引發各國關切

英國金融時報8日報導，美國總統當選人川普傳出力邀前貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）再度擔任此一職務。賴海哲是川普上次主政時期對中國大陸發動貿易戰的要角。

不過，賴海哲是否接受此一職位仍不確定，且路透9日跟進報導，指賴海哲並未獲邀。

金融時報稍早引述熟悉川普政權交接團隊會談的幾位人士說法報導，保護主義健將賴海哲已獲邀請出任帶領美國貿易代表署，負責主導川普的貿易政策。

但路透引述兩名消息人士，其中一人指金融時報報導「不實」，賴海哲並未獲邀。賴海哲拒絕就該報導及川普交接團隊有關內閣人選的討論發表評論；川普交接團隊也未置評。

賴海哲備受川普尊重，他也是前川普內閣中少數未遭川普斥責的閣員之一。這位「貿易沙皇」在任內曾一再對美國各重大貿易夥伴提高關稅，包括盟國在內。他也一再與世界貿易組織（WTO）發生衝突。

川普有意再請賴海哲出山，意味日本製鐵公司有意併購美國鋼鐵公司一案機會渺茫。川普先前表示反對此案，賴海哲更主張封殺此案。不過，賴海哲任內也與日本及中國達成有限度貿易協議，並重訂美國與加拿大及墨西哥間的自由貿易協定。

多位與川普交接團隊相熟的消息人士指出，儘管賴海哲正大力爭取其他職位，包括商務部長，但川普仍力邀他重作馮婦。賴海哲雖也有意出任財政部長，但此一職務較可能落在金融界人士身上，包括避險基金經理人貝森特及鮑森等。路透引述兩名消息人士報導，川普8日已與貝森特在他的海湖莊園會面，據說會面情況「非常樂觀」。

賴海哲這位典型的保護主義者可能再度受命出任具關鍵地位的貿易代表，可能引起中國及美國諸多貿易盟國關切。川普已矢言要對中國進口商品徵收60%關稅，對其他外國產品徵收10%到20%關稅。

在他當選後數小時內，共和黨內各派系便開始爭奪對川普經濟政策的影響力。早期的人事任命爭奪戰在親華爾街的共和黨人士與支持高關稅的貿易強硬派之間展開。

根據多位貿易律師指出，川普首項貿易行動可能針對中國，因為他可以依據2018年對中國貿易行為調查賦予的現有法律權限。然而，他實施全面關稅的權力尚不明確。