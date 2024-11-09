美債殖利率將隨債市恐慌指數回落？ 專家：川普利空輾壓Fed降息利多

美國聯準會（Fed）7日決議降息0.25個百分點，稍稍沖淡「川普2.0」助長通膨與赤字令債市憂慮的氣氛，美國公債殖利率8日（周五）收盤漲跌互見，短債殖利率周線攀升，長債殖利率則略降，債市「恐慌指數」回落。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率8日攀升3.7個基點至4.253%，全周殖利率共升高5.2個基點，過去六周累計上升69.1個基點。債券殖利率與價格呈反向關係。

同時，基準的10年期美國公債殖利率8日滑落3.4個基點，降至4.307%，全周下降5.4個基點。30年期美債殖利率降低6.6個基點至4.478%，周線降幅達8.2個基點。

美國債市11日因適逢退伍軍人節，休市一天。

選舉結果與Fed決策底定 美債波動率指數回落

過去一周來，美國公債市場隨兩大事件的發展起舞：周二總統大選，以及周四Fed宣布降息。隨著總統大選結果揭曉，Fed也如預期進一步降息1碼（0.25個百分點），投資人大砍對債市波動加劇的押注。

有美國公債市場「恐慌指數」之稱的ICE美銀美林MOVE指數陡降至大約104.8，大幅低於本周初的水準。

Bianco Research創辦人畢安科在社群媒體平台X上發文說：「債市唯恐選舉和Fed決策會議衍生亂象及不確定性，但那種結果並未發生。」

不過，畢安科指出，衡量公債市場預期波動率的MOVE指數雖已從高點降下來，但那不表示殖利率可望持續下滑，因為有別於美股恐慌指數VIX與標普500預期波動率密切相關，「MOVE指數與殖利率之間的關聯性是零」。

他說：「波動率降低，不會讓殖利率也降下來。」

事實上，根據FactSet的資料，從美國6個月期國庫券到5年期美國公債，美國較短期公債殖利率8日全面收高。

Fed本月雖降利率 進一步降息展望籠罩迷霧

儘管Fed這次決議繼9月降息2碼之後再降1碼，對利率政策敏感的2年期美債殖利率8日收盤仍不降反升，顯示市場擔心12月Fed降息喊卡的可能性升高。

芝商所（CME）FedWatch網站顯示，交易員認為12月Fed按兵不動的機率升至35.1%。

美債投資人擔心，美國總統當選人川普的經濟政見，包括減稅和提高關稅，將導致經濟成長加速和消費者物價上漲，如此一來，Fed可能顧忌通膨復熾風險，而在2025年減緩降息步調。那將給美國公債市場近期強彈的希望大潑冷水。

Nuveen固定收益策略主管羅吉奎茲說：「（選舉的）主要衝擊之一，將是迫使Fed更緩步降利率。我們現在認為，2025年預期降息次數會更少，間隔會拉長。」

聯邦資金期貨價格顯示，投資人如今認為，2025年底聯邦資金利率落點將從目前的4.5%~4.75%區間降至3.7%，比9月時的預估水準高出大約100個基點。

美銀全球研究最近上修對美債殖利率的近期目標預測，從原估的3.5%~4.25%上調至4.25%~4.75%。

美國10年期公債殖利率目前在4.34%附近。

川普政策恐激出債券義勇軍 長債殖利率仍看升

川普擴大減稅與支出的計畫，也令債市場焦慮。投資人擔心所謂「債券義勇軍」將重出江湖，這些人將藉由拋售持有的公債、懲罰聯邦政府大肆揮霍，那將推升公債殖利率，牽動抵押貸款、信用卡等利率一併走高，終致金融情勢緊縮過度。

根據聯邦預算問責委員會(CRFB)最近估計，川普的稅務和支出計畫可能導致未來十年美國國債增添7.75兆美元。

雙線資本投資組合經理人坎貝爾認為，川普勝選後，美國財政展望堪虞，因此他正押注美國長期公債殖利率進一步走高。他說：「紅潮席捲（白宮和國會兩院）下，情況會變得更複雜。」

RBC全球資產管理公司BlueBay美國固定收益主管史奇霸預期，美國長期公債面臨進一步賣壓。他說：「如果（川普2.0）祭出關稅的程度如我們所料，可能阻撓Fed降利率。」

貝萊德全球固定收益投資長李德也認為，現在預期2025年Fed將大舉降息，恐怕是興奮過度。他建議把債券當作產生固定收益的資產，而不是押寶利率下滑的賭注。