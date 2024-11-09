連4日走高！美股創今年最大單周漲幅慶川普行情 下周面對「通膨關卡」

受到川普在美國總統選舉大勝的激勵，美國股市周五連續四日走高，寫下今年最佳單周表現。下周公布的通膨數據將決定川普行情能否繼續將美股推上又一巔峰。

道瓊工業指數周五一度突破44,000點關卡，標普500指數也一度站上6,000點大關，雖然收盤漲幅各收斂至0.6%和0.4%，但一周下來漲幅仍分別高達4.6%和4.7%。標普500指數今年已50度改寫歷史新高。

那斯達克綜合指數周五微漲0.1%，本周大漲5.7%，三大指數本周二度同創收盤新高。

小型股表現更佳，羅素2000小型股指數周線上漲逾8%，創下2020年4月以來最大單周漲幅。費城半導體指數周五回落0.8%，但一周漲幅也多達5.8%。台積電ADR周五平盤作收，周線上漲4.3%。

投資人看好川普重返白宮後將實施減稅，並放鬆監管。聯準會（Fed）周四如預期降息，也給投資人另一樂觀的理由。花旗集團美國股票策略師柯羅納特（Scott Chronert）說：「市場本周先受川普當選提振，又被Fed所鼓舞。」

美股周五也受馬斯克旗下的特斯拉（Tesla）所提振。特斯拉大漲8.2%，市值兩年多來重登1兆美元，周線飆漲29%，創下自2023年初來最佳單周表現。投資人押注馬斯克和川普關係密切，有利維持這家電動車製造商的發展。

美國公債周五上漲，幾乎收復川普當選後大跌的失地。走勢和價格相反的美國10年期公債殖利率一度降至4.27%，低於11月5日選舉日收盤的水準。

下周三和周四將分別發布10月消費者物價指數和生產者物價指數。若通膨繼續降溫，Fed可更篤定維持降息周期，也支撐近來因物價穩定和勞動市場略為疲軟而上漲的股市；但若通膨升溫，便可能顛覆目前漲幅。

B. Riley 財富管理首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「目前市場的支柱之一是Fed維持降息，這觀點若有任何變化，肯定傾覆市場。」

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算12月再降息1碼（0.25個百分點）的機率為64%。

至少從經濟學家預測來看，下周公布的CPI應該不至讓投資人改變利率展望。根據FactSet調查經濟學家所預測，10月CPI年增率料為2.5%，高於上月的2.4%。扣除波動較大的食品和能源價格的核心通膨率維持3.3%。