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關稅大將人選未定？路透指賴海哲未獲邀任美貿易代表 共和黨兩派角力

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
英國金融時報8日報導，共和黨籍總統當選人川普第1個總統任期時的美國貿易代表賴海哲，已獲徵詢重掌美國貿易代表署。但路透9日跟進報導，指賴海哲並未獲邀，該報導「不實」。美聯社
英國金融時報8日報導，共和黨籍總統當選人川普第1個總統任期時的美國貿易代表賴海哲，已獲徵詢重掌美國貿易代表署。但路透9日跟進報導，指賴海哲並未獲邀，該報導「不實」。美聯社

英國金融時報8日報導，共和黨籍總統當選人川普第1個總統任期時的美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），已獲徵詢重掌美國貿易代表署（USTR）。但路透9日跟進報導，指賴海哲並未獲邀，該報導「不實」。

金融時報早前報導稱，賴海哲已獲邀請出任帶領美國貿易代表署，負責主導川普的貿易政策，消息來源為熟悉川普政權交接團隊會談的匿名人士。

但路透引述兩名消息人士，其中一人指金融時報報導「不實」，賴海哲並未獲邀。賴海哲拒絕就該報導以及川普交接團隊有關內閣人選的討論發表評論；川普交接團隊也並未置評。

賴海哲是川普第1任對中國大陸發動貿易戰，以及與墨西哥及加拿大重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）時的要角之一。路透指出，共和黨內部討論財政部長或商務部長人選時，賴海哲的名字經常浮現。

華盛頓郵報8日引述投資人、企業高層與共和黨盟友報導，川普正準備施行近一世紀以來美國最全面的關稅措施，但其中部分關稅可能被當成新貿易談判中的籌碼。

川普宣誓要對中國進口商品徵收60%的關稅，對其他外國產品徵收10%到20%的關稅。在他當選後數小時內，共和黨內各派系便開始爭奪對川普經濟政策的影響力。早期的人事任命爭奪戰在親華爾街的共和黨人士與支持高關稅的貿易強硬派之間展開。

根據多位貿易律師指出，川普的首項貿易行動可能針對中國，因為他可以依據2018年對中國貿易行為調查所賦予的現有法律權限。然而，他實施全面關稅的權力尚不明確。

華爾街對所有關稅最終落實的預期不高。摩根大通美國首席經濟學家費羅里（Michael Feroli）6日在研究報告中指出，基於「程序理由」，川普的全面關稅措施可能會延至2025年之後，但對中國商品的行動可能更早發生。

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