川普勝選美元升值？專家：高點已過將逐步走弱

10月以來，隨著美國共和黨總統候選人川普民調走揚，美元跟著強勢表態，11月6日大選結果底定，美元指數升破105大關。不過台新銀行首席外匯策略師陳有忠認為，美元高點已過，接下來美元將逐步走弱，新台幣則隨亞幣展開反彈。

回顧過去1個月來，美國總統大選民調顯示川普勝選機率提升，「川普交易」席捲金融市場，激勵美元指數、美債殖利率勁揚，陳有忠認為，其實投資人反應過度，甚至有點失準，如今大局底定，不確定性慢慢釐清，可以預見，美元指數、美債殖利率已經揮別高峰，接下來會向下修正。

陳有忠說明，市場認為川普當選後，將實施關稅戰，助長通膨，支撐美元強勢表態，不過川普競選期間，也曾經抨擊通膨，顯示川普不樂見通膨的立場。

從政策來看，陳有忠指出，川普早在上一任總統時，就實施關稅戰，現任總統拜登延續關稅戰的作法，也就是說，從2018年至今，關稅戰已經打了6年，但近年美國的通膨問題並非對中加徵關稅所致，而是疫情、俄烏戰爭後才真正引爆。

美國鎖定高科技產品對中國揮出關稅大刀，陳有忠直言，真正影響通膨的是民生必需品，這類產品最大宗還是來自中國，只是經由洗產地的方式進入，從結果來看，關稅戰對通膨的影響有限。

此外，川普標榜不要綠色能源，支持傳統能源，陳有忠表示，美國生產大量頁岩油，已經從石油進口國轉為輸出國，有助於壓制能源價格，「推動物價的最大力量壓下去了」。

從財政角度分析，陳有忠認為，美國財政持續惡化，川普上任後，面臨沉重的財政壓力，必須壓低市場利率，以降低發債成本，推測川普將對聯準會施加降息壓力，促美債殖利率往下走。

再談貿易角度，川普也不希望美元太強，才能維繫價格競爭力，綜合上述因素，陳有忠認為，近日市場過度反應，以至於美元、美債殖利率雙升，但隨著情緒慢慢冷卻，回歸現實層面，美元高點已過，將持續下修。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）同樣認為，川普勝選短期內雖推動美元走揚，但美國財政壓力、經常帳逆差等問題，都將為美元帶來壓力，使得未來一年美元走貶。

僅管川普確定勝選當日，亞幣全數倒地，貶勢洶洶，陳有忠認為，隨著美元逐步走弱，熱錢將回流亞洲金融市場，帶動亞幣回升，新台幣有望順勢站回31元。