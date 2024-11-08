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川普回歸 有外企準備將生產業務遷出中國

中央社／ 台北8日電

川普贏得美國大選後，以咖啡機等產品聞名的澳洲家電公司鉑富正儘快將公司更多生產業務遷出中國，以保護自身免受美國可能加徵新關稅的影響。鉑富大部分產品都在中國深圳周邊地區生產。

據華爾街日報中文網今天的消息，全球家電製造商鉑富（Breville）執行長克萊頓（Jim Clayton）昨天在年度股東大會發表談話時回應了一個棘手問題，他說，「既然川普贏得了美國總統大選，那麼來自中國的消費品面臨美國大幅加徵關稅的近期風險已成定局」。

川普在競選期間曾暗示若能再度當選總統，將實施相較他第一任期更具對抗性、以關稅為中心的貿易體制。川普在第一任期對中國發動了貿易戰，並對來自歐洲、加拿大和墨西哥的鋼鐵和鋁加徵了更高關稅。

川普的計畫目前仍不明朗，他曾提到要對所有進口商品徵收10%至20%的關稅，對來自中國的進口商品徵收60%或更高的關稅，以及對來自墨西哥的部分進口商品徵收高達100%的關稅。

鉑富與中國製造商的關係非常密切，新關稅的威脅對鉑富來說是個問題。這家澳洲公司在包括美國在內的70多個國家銷售義式咖啡機、烤麵包機、果汁機和微波爐等電器，大部分產品都在深圳周邊地區生產。

克萊頓說，公司已對川普當選作出反應，包括儘快將更多生產轉移出中國，以保護自身免受美國可能加徵新關稅的影響。

川普 美國大選 賀錦麗

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