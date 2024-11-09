川普：將大規模驅逐非法移民

美國總統當選人川普七日宣布，將任命其競選團隊經理（競選總幹事）蘇西．威爾斯（Susie Wiles）擔任美國首位女性白宮幕僚長。這也是他在五日大選擊敗民主黨對手賀錦麗後的第一項重要人事任命。

川普聲明，「威爾斯助我達成美國史上數一數二偉大的政治勝利，並在我二○一六與二○二○年的『成功競選活動』中，都扮演不可或缺的角色」。

川普稱讚威爾斯「既強悍、精明、創新，又廣獲尊敬及欽佩。我毫不懷疑她會讓我國感到光榮驕傲」，「蘇西將繼續致力讓美國再次偉大（ＭＡＧＡ）。由她出任美國史上首位女性幕僚長，她當之無愧此一榮耀」。

六十七歲的威爾斯是佛州資深政治策士，深受川普信賴，以協助主導川普的選戰活動而備受他肯定。低調的她往往迴避成為鎂光燈關注焦點，連川普六日慶祝勝選時，她也婉拒公開發言。川普六日勝選時提到她，暱稱她為「冰女」。

威爾斯自一九七○年代起在紐約州聯邦眾議員坎普的華府辦公室開啟政治生涯，並在川普引以為師的共和黨籍前總統雷根上台後，進入白宮協助安排行程。

威爾斯在二○一五年共和黨總統初選時結識川普，翌年主導川普在佛州的競選活動，助川普拿下佛州選舉人票，成為川普當時出人意料擊敗民主黨對手希拉蕊．柯林頓，首度入主白宮的主要推手之一。

白宮幕僚長有「總統守門人」之稱，影響力舉足輕重，這項要職向來是總統當選人宣布的第一個新人事，負責督導和管理白宮內部人事、安排總統行程，以及聯絡政府其他部門與國會議員，無需獲聯邦參議院通過。不過川普第一任內共有四位白宮幕僚長，各界不禁好奇威爾斯明年一月就任後「能待多久？」

另外，川普七日接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時表明，他明年上任後的優先要務之一，就是「讓美國的邊界（變得）堅固又強大」，而且他「別無選擇」，只能執行將非法移民大規模驅逐出境的政策。這也是其競選承諾之一。

川普指稱，有人質疑他提出的「美國史上最大規模驅逐出境作為」計畫將耗費龐大成本，但「這跟標價（即所需經費）無關」。當有美國人民已遭殺害與謀殺、毒梟摧毀一些國家時，這些非法移民會回到那些國家，他們不會留在美國。ＮＢＣ報導說，尚不清楚美國境內究竟有多少非法移民。

但川普聲稱，儘管他打算落實遣返非法移民的計畫，但「我們（川普新政府）想要（外國的）人們來我國」，而且「我不是那種會說，不要、你們不能來的人」。

川普這次大選獲創新高的拉丁裔選民支持。該報導指出，這項計畫將是巨大的後勤及財政挑戰。川普第一任內的兩位移民事務前官員表示，其中需多個聯邦機構合作，包括司法部及五角大廈。