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川普恐對大陸開關稅大刀 東南亞看好受惠工廠加速轉移

中央社／ 曼谷8日綜合外電報導
擔心川普若重返白宮將對北京祭出高關稅的企業，已紛紛將工廠從大陸移往東南亞。 路透社
擔心川普若重返白宮將對北京祭出高關稅的企業，已紛紛將工廠從大陸移往東南亞。 路透社

擔心川普若重返白宮將對北京祭出高關稅的企業，已紛紛將工廠從大陸移往東南亞。如今隨著川普勝選，東南亞各地工業園區開發商表示，這樣的轉移陣地趨勢勢必將加速。

路透社報導，美國總統當選人川普（Donald Trump）選前已揚言，若他再度領導美國，將把來自大陸的進口貨品關稅從他上次擔任美國總統時的7.5%至25%大漲至60%。這使得世界第2大經濟體大陸面臨重大風險。

根據東南亞地區的2名企業高層、2個產業團體、1名律師和1名分析師的說法，從泰國、越南到馬來西亞的汽車和電子工廠，很可能從大陸的不幸當中獲利。

報導指出，東南亞工業園區的開發商正在增加會說中文的人力及準備建廠土地，顯示明年1月將上任的川普如何可能讓全球供應鏈洗牌。

泰國最大的工業園區開發商之一偉華集團（WHAGroup）執行長賈里彭（Jareeporn Jarukornsakul）表示，今年稍早川普準備全力投入選戰時，他們接獲的大陸客戶來電如洪水般湧入。她說，川普首任內已有大陸工廠移往東南亞的情況，「但這次將會更劇烈」。

賈里彭透露，偉華正在擴大銷售人力，並為了在泰國和越南占地共1萬2000多公頃的工業園區增加說中文的維護管理監督團隊人員。

泰國另一家開發商安美德（Amata）的創辦人暨董事長邱威功（Vikrom Kromadit）也說，他們在東南亞各地營運的工業園區今年新開張的90座工廠當中，約2/3是企業將產線從大陸轉移過來。

邱威功表示，川普將為大陸帶來1記「重拳」，可能讓尋求將工廠移往安美德工業園區的企業數大增1倍。安美德在4個東南亞國家合計有面積150平方公里的工業園區。

據邱威功說法，其中在寮國1個安美德工業園區的設廠本月已開工。大陸已打造1條連接西南雲南省省會昆明和寮國首都永珍的高鐵線。

泰國是東南亞的汽車製造中心，電動車產業也正在迅速擴張，這部分已吸引大陸車廠投資14億餘美元（約新台幣450億餘元）。

而在馬來西亞，當地半導體產業希望吸引到1000億餘美元（約新台幣3兆2200億餘元）的新投資。2個商會的領導人說，大馬可能受惠於這波供應鏈重組。

馬來西亞製造商聯合會（Federation of MalaysianManufacturers）會長蘇添來（Soh Thian Lai）表示：「這樣的轉移可能為大馬帶來新機會，以奪下對美國和其他重要市場出口的大塊份額。」

北京 川普 東南亞 美國大選 賀錦麗 關稅

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