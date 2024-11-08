台積電ADR「川普交易」逆勢下跌 分析師：逢跌即是買點

在川普篤定勝選後，多數科技股6日大漲，台積電ADR卻成為「川普交易」中逆勢下跌的少數股票之一。道瓊社指出，台積電股價仍相對便宜，逢跌即是買點。

台積電ADR在6日下跌1.3%，當天標普500指數創新高。這家總部位於台灣的公司，客戶包括蘋果公司（Apple）、輝達（Nvidia）等美國科技巨頭，是每一種科技趨勢的中心，全球的高階晶片仰賴台積電的工廠生產。

中國一向主張台灣是其不可分割的一省，不是主權國家，從來沒排除以軍事解決這問題的可能性。近來中國國家主席習近平更是增強他的武力恫嚇。

川普勝選預示著未來美國對於防衛台灣，可能將會採取不同的態度。川普7月接受彭博商業周刊的專訪時說：「他們（台灣）的確拿走了我們大約100%的晶片生意。」「台灣應該為防衛付錢給我們。你知道的，我們跟保險公司一樣，而台灣沒有給我們任何東西」。

道瓊社指出，如果美國保衛台灣的承諾被拉上談判桌，投資人將想要知道，習近平對台灣的計畫會如何改變。

中國可能的入侵和封鎖，一直讓台積電股價有個揮之不去的壓力。儘管分析師預測未來一年台積電的獲利將有30%成長，台積電股價預期本益比為24倍，相對偏低。例如蘋果，現在的交易價格是預期本益比的31倍，輝達是43倍。

投資人追蹤股價與獲利成長的關係，會觀察「本益成長比」（PEG ratio），台積電這個比值偏低，只有0.8，輝達有1.4，蘋果則是3.4。

從這些指標來看，台積電股價看起來是便宜的，這在習近平對台灣的論調日益激進下，多年來一直是如此。但這檔股票已開始為投資人帶來不錯的回報，過去五年的年化漲幅為31%，同期間標普500每年漲幅為14%。

如今中國對台積電的壓力仍在，但許多投資人開始願意相挺。台積電ADR雖然6日逆勢下跌，但7日已經反彈4.12%。道瓊社認為，從現在開始，任何下跌仍然是買點。

中國進犯的威脅不容忽視，但台積電已經在多元化、分散風險，把握外國提供補助的機會，到台灣以外的地方建廠，美國亞利桑那州工廠是其中之一。