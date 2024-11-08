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華爾街日報：川普若徵60%關稅 中國應對措施有限

中央社／ 台北8日電
共和黨總統當選人川普。路透
共和黨總統當選人川普。路透

華爾街日報報導，川普重返白宮後可能對中國商品徵收60%關稅，然而中國在2018年中美貿易戰採取的繞道貿易與貨幣貶值等措施，對現在處於房地產崩盤和消費者信心疲軟的中國來說效果可能都有限。

華爾街日報（WSJ）中文網8日報導，川普在競選期間曾說將對自中國進口的商品徵收60%或更高的關稅，同時也對其他國家商品徵收10%的關稅。然而對現在處於房地產崩盤和消費者信心疲軟的中國來說，這次的應對措施相較上次可能較有限。

報導指出，2018年的中美貿易戰改變了貿易模式，中國將銷往美國的商品透過繞道東南亞和墨西哥規避關稅。根據數據供應商CEIC的數據，2017年中國出口產品約有19%直接銷往美國，而目前該比例不到15%。

今年前9個月中國對東南亞和墨西哥的出口額均比2017年同期增長一倍多，而同期中國對美國的出口額僅增長了22%。尤其東南亞占中國出口總額的占比為16%，已超越美國。其中可能很大一部分商品繞道去了美國。

不過，報導指出，靠這種方式轉移的貿易量是有限的，尤其如果美國有關部門這次已對此提高警惕。

再者，即使透過繞道貿易，川普的關稅仍會對中國造成影響。高盛（Goldman Sachs）估計，2018年的貿易戰累計拖累了中國國內生產總額（GDP）0.65個百分點。這一次，排除繞道貿易，高盛估計60%的關稅將對中國GDP帶來2個百分點的衝擊。

中國當時還採取貨幣貶值的策略應對貿易戰。貨幣貶值有助於克服關稅帶來的影響，因為貶值後出口商品會更加便宜。在2018年初至2019年底，人民幣兌美元貶值約10%，摩根士丹利（Morgan Stanley）估計，此舉約將關稅上調的影響抵銷掉2/3。

而考慮到此次關稅上調幅度更大，人民幣需要更大的貶值幅度。不過人民幣兌美元匯率已經比2019年底下跌了3%了。過去一年，中國政府一直在試圖阻止人民幣快速貶值，以免加劇資本外流的趨勢。

報導指出，對中國而言，關稅危機的應對方式還是需要強勁的國內經濟來替代出口需求，並提高資本在國內投資的獲益。中國政府已經在計劃大規模的財政刺激措施，但分析師警告，政策可能不足以刺激國內消費支出。

川普 美國大選 賀錦麗

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