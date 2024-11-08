川普上任衝擊台灣半導體？台積電：對美投資不變

川普週三（11月6日）宣告再度當選美國總統，但他選前針對台灣半導體產業以及國防開支的相關言論，再度成為討論話題。全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）8日晚間回應，「我們在美國的投資計劃保持不變」，但並未詳細說明。

台積電為美國蘋果公司及輝達（NVIDIA，又譯英偉達）等公司的主要供應商，當前也正在美國亞利桑那州投資650億美元設立新工廠。

台積電今年4月與美國商務部達成初步協議，其美國子公司獲得美國政府66億美元的補貼，主要用於亞利桑那州的先進半導體生產投資。

川普競選期間曾多次聲稱台灣「偷走」了美國的半導體生意，批評拜登政府推動的美國晶片法案補貼，並強調只要把關稅提升至一定水平，晶片製造商就會自動到美國設廠。這些說法也引發了川普就任後，可能會取消補助的擔憂。

不過，美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）引述專家分析指，川普「不太可能撤銷」拜登政府的《晶片和科學法案》，而是會在關稅方面有更大動作。

彼得森國際經濟研究所所長波森（Adam Posen）也認為，川普不會撤銷該法案，但可能對其重新詮釋，「以便他們能夠以和拜登稍微不同的方式分配資金……但我確實認為，（川普政府）在擴大關稅方面會採取更多行動，而非擴大產業政策」。

路透社報導，2名知情人士本週早前透露，台積電、格羅方德及至少另一家晶片製造商將從拜登政府推出的《晶片與科學法案》獲得最終補助。

台灣或提對美高額軍購

除半導體產業外， 川普曾稱台灣應支付美國保護費，引發輿論熱議。

路透社引述消息人士說法，稱台灣將在川普明年1月宣布就任後達成高額軍售。

美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，台灣可能在國防方面，嘗試與川普政府針對大型武器計畫進行接觸，「做一些重大、大型的事」。

韓儒伯指出，美台商業協會會幫助協調華府及台灣之間的國防交流，並透露相關內容可能會在2025年第一季推出。「這筆軍購可被視為頭期款，用於吸引注意力」。他稱台灣政府可能採購大型平台和大批彈藥。

另一位不具名的前美國官員則評估，台灣「極有可能」迅速採取行動，嘗試與美國達成一項重大軍售交易，以獲得川普政府的支持，並改變台灣在半導體領域「掠奪美國」的印象。

除此之外，川普新政府的內閣人選，也包含支持台灣的共和黨人士，其中最知名的為前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。一名台灣國防人士指出，若像蓬佩奧這樣的人在川普政府內位居要職，對台灣而言有利，但台灣同時也需要表現出重視國防支出的態度。

對於川普的「保護費說」，這名台灣人士認為川普可能是意指台灣必須增加國防開支；他說，台灣政府在新年度的新軍購案，將是向川普展現台灣提升自我防衛意願的方式。

週二（5日），台灣國防部長顧立雄指出，不論美國總統大選是誰當選，都應該讓當選人理解台灣有自我防衛的決心，並在經濟、安全以及戰略地位上，「讓世界看到台灣重要價值」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮早前在記者會上對川普對台發言的立場表態：「美國究竟是想『保台』還是『害台』，相信大部分台灣同胞已經做出理智判斷。」朱鳳蓮指，美國奉行的永遠是「美國優先」，「台灣隨時可能從『棋子』變成『棄子』」。

（路透社、CNBC）

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