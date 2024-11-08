川普重回白宮 台積電：在美投資計畫不變
回應川普當選下一任美國總統的問題時，全球最大晶圓代工廠台積電回答，在美國的投資計畫維持不變。
路透社報導，台積電7日晚間在電子郵件聲明中表示：「我們在美國的投資計畫維持不變。」但未進一步說明。
台積電也是蘋果（Apple）和輝達（NVIDIA）等公司的主要供應商，目前正在美國亞利桑那州投資650億美元建設新廠。
川普在競選期間，曾指控台灣搶走美國半導體生意。
今年4月，台積電美國子公司在與美國商務部達成的初步協議中獲得66億美元補助，用於亞利桑那州鳳凰城生產先進半導體。
兩位知情人士本週表示，台積電、格羅方德（GlobalFoundries）和至少另一家晶片製造商將取得拜登政府最後一筆「晶片法」補助。
台積電股價今年表現強勁，主要得益於人工智慧（AI）需求激增。
輝達股價飆升至歷史新高，這家晶片製造商成為歷史上首家市值突破3.6兆美元的公司，台積電ADR今天上漲4.1%。
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