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聯準會降息1碼 鮑爾：大選結果短期內不影響決策

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國中央銀行聯邦準備理事會（Fed）無視川普勝選對利率的影響，今天調降利率1碼（0.25個百分點）。

法新社報導，一如預期，聯準會在聲明中指出，決策官員不管政治局面的變化，一致表決通過將基準利率調降0.25個百分點，至4.50%和4.75%區間。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）告訴記者，「短期內，選舉結果不會影響我們的決策」，並稱總統當選人川普的實際經濟政策仍存在不確定性。

鮑爾說：「我們不猜測，我們不推測，我們也不假設。」

他還表示，如果川普要他提早辭職，他不會答應，還表示解僱聯準會7位理事中任何一位「不被法律所允許」。

聯準會再度降息的決策應有助減輕房貸和其他貸款成本，這對消費者來說是一項好消息，美國消費大眾在本月5日大選投票日前普遍認為生活成本是他們最關切的事。

然而，借貸成本也將依據金融市場如何認為川普勝選對經濟的長期影響，以及聯準會利率將落在何處以確保通膨維持在低檔而定。

專家指出，疫情後美國通膨飆升，消費物價飆漲逾20%，是導致川普勝選的重要因素。

今天降息前，聯準會9月啟動降息循環、下調基準利率2碼（0.5個百分點），預計今年還將進一步降息。

聯準會偏好的通膨指標9月下降至2.1%，經濟成長仍維持強健。

儘管10月就業人數明顯縮減，大致歸因於惡劣天候和罷工，但勞動市場整體仍保持強勁。

前聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（JamesBullard）在選舉投票日前指出：「整體而言，美國經濟看起來相當強韌，勞動市場看起來也很不錯。」

布勒德現任普度大學（Purdue University）丹尼爾斯商學院（Daniels School of Business）院長，他預測聯準會本週降息1碼，12月決策會議還會有類似降息幅度。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，期貨交易人認為聯準會12月降息1碼機率約65%。

不過，分析師對聯準會12月利率決策仍看法分歧。

川普 美國大選 賀錦麗

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