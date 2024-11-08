川普恐成房市黑天鵝？李同榮一理由：有驚無險

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川普再度入主美國白宮，許多人認為川普個性霸氣，容易引發地緣政治爭端，恐成房市黑天鵝。房市趨勢專家李同榮表示，川普是生意人，上任後會發揮生意人特性，任內國際地緣政治風險將有驚無險，房市不會受到影響。

李同榮表示，目前全球地緣政治正處風暴圈中，鳥蘇、中東戰事正熾，南海、南北韓、兩岸暗潮洶湧，許多人憂心川普狂人個性，將引發更多國際地緣爭端。

但川普是生意人，而生意人特性就是以自己利益優先，以戰逼和，以和為貴，懂得談判與利益交換，會因自己利益不惜利用別人或犧牲別人，但不會把對手逼死。

因此，可以預見，川普會運用兩手政治手腕，威脅利誘，以戰逼和、從中獲利。全球各地戰事，川普絕對不會耗盡資源人力投入戰事，反而會不顧道義，從中抽身，甚至從中取利。

對於國際地緣政治處理模式，他會在美國利益優先中取得平衡，甚至恐怖的平衡，國際地緣政治風險不致升高，反而會有驚無險。

李同榮舉例，上一任川普一上任就主動與蔡英文總統通電話，承諾提供前所未有的精密武器出售清單。他當然預期中共會有激烈反應，但他發揮生意人的特性，馬上向中共保證維持「一個中國」原則。

川普策略很清楚，他利用美國優勢，出售給台灣最需要的精密武器，索取保護費，同時出售給中共最需要的一個中國承諾，最後再把「恐怖平衡」出售給兩岸，雙方都須要美國的支持與承諾，獲利最多當然是美國。

另外，他在2019掀起中美商戰之前，也是基於利益考量，先不斷安撫北韓金正恩，並刻意安排在板門店進行川金會，因為他知道金正恩比他更不按常理出牌，當時金正恩受寵若驚，南北韓局勢趨穩，讓他可以專心對付習近平。

李同榮表示，川普上任後，對全球地緣政治與兩岸關係仍舊維持恐怖平衡，對台灣未來房市影響也會非常有限。

他表示，台灣房市已到技術循環高點，房價已經推升乏力，政策不友善下，多頭必將結束，任何利多訊息，都只會降低房價下滑跌幅，但仍無法扭轉房市偏空下修的走勢。