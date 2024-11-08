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交保護費？ 華航：依企業發展 選最適合機型

聯合報／ 記者甘芝萁周湘芸／台北報導
《路透》昨引用消息指出，中華航空將簽訂一項可能達到40億美元的長途客機訂單。本報資料照
《路透》昨引用消息指出，中華航空將簽訂一項可能達到40億美元的長途客機訂單。本報資料照

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路透報導中華航空即將簽訂一項總額可能達四十億美元的長途客機訂單，且這筆訂單將由美國波音美國航太巨擘波音與歐洲飛機製造商空中巴士共同拆分，被解讀為台灣以行動證明在新川普時代下保持強韌的台美關係。華航對此僅表示，採購將根據市場需求與企業發展規畫，以選擇最適合的機型。

航空業內人士透露，面對航空市場復甦，全球都在搶新機，波音產能不足，困境未解，空巴也因訂單太多，產能不及供應，若逆向思考，華航的決策不失為一項好的投資。

波音737 MAX安全事件頻傳後，波音製造的飛機安全性聲譽一落千丈，美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）介入後，也讓波音的產量銳減，後續又發生疫情、罷工、供應鏈問題，都讓波音的交機狀況不甚理想，連帶新進訂單也停滯。儘管空巴縱然湧入大量訂單，但因缺工、原物料上漲等問題持續發生，產能也不及供應。

去年華航決策中長程機隊採購波音787，就遭外界質疑政治考量。據了解，華航內部購機評估小組本來就完全沒打算買波音777X，主因還是777X這款飛機目前穩定性仍無法得知，再加上華航去年與波音簽下的787-9、787-10訂單，業內人士評估交機時程都有很高的可能性被延誤。

台美關係 川普 波音 美國大選 華航 賀錦麗

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