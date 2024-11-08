路透：華航將購新客機 部分考量受美大選影響

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

路透七日獨家引述業界消息人士報導，華航即將敲定一筆總值約四十億美元（約台幣一三○○億元）的長途客機訂單。該訂單將由美國波音與歐洲的空中巴士拆分，但購買貨機的訂單尚未定案。對此，波音及空巴均婉拒置評。

報導說，華航此舉時值川普再次當選美國總統，台灣亟欲確保明年一月上台的美國新政府，了解台北渴望強健的台美關係能保證延續。

華航已持續評估購入波音777X及空巴A350-1000，以汰換這家台灣最大航空公司的波音777-300ER機隊，並因應未來載客量成長。

消息人士說，華航可能訂購達廿架客機，並由波音和空巴這兩家美歐飛機製造巨擘以幾乎平分的方式接單。但華航購買貨機的訂單，至少有部分考量將受美國大選的背景影響。

據航空顧問公司Cirium Ascend估計的交付價格，華航這筆客機訂單在典型的業界折扣後，總值將約四十億美元。消息人士還說，最終決定會取決於華航董事會，目前也不確定在該公司達成的任何正式交易中，會訂購幾架及什麼型號的客機。

華航前年訂購十六架波音787-9，以汰換其老化的空巴A330機隊。而要價數十億美元的新飛機交易往往必須將政治和商業因素納入考量，以台灣的國際處境還有面臨北京要求其屈服的壓力而言，更是如此。

即使美台沒有正式外交關係，美國仍是台灣最重要的國際支持者及武器供應國，而華航的大股東是台灣政府。第一個任期的川普政府雖大力挺台，但川普在這次選戰期間曾公開講台灣需付華府「保護費」，以及台灣偷走美國的晶片生意，這些言論皆使台灣不安。川普當選後，台灣政府很快向他道賀，並強調對堅定的台美關係有信心。

業界消息人士提到，傳統上，台灣被視為國際間幾個外交環境可能某種方式影響其對外採購決定的重要市場之一，不只考量航空公司對新機所做的嚴格技術評估。華航董事長謝世謙十月才否認該公司正面臨任何政治力施壓其購機決定，他聲稱華航只會依據本身做出購機評估。