川普完全執政 美國債券殖利率面臨上行壓力

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

川普重回白宮，且共和黨完全執政，美股及美元上漲，美國公債則下跌。債市投資人擔心川普執政將推升通貨膨脹，美國10年期公債殖利率一度衝到4.4%，平均債券價格90.9持續處於折價狀態。

聯博投信分析，等待債市消化選舉結果，市場焦點可望重回基本面與央行貨幣政策。目前美國聯準會（Fed）正處於降息循環的初期，預期7日將宣布降息1碼（即0.25個百分點），12月仍可望降息1碼，明年仍有4碼的降息空間，可望帶動公債殖利率下滑。

聯博認為，中短天期債券殖利率與Fed政策利率連動性較長天期的高，加上利率風險及信用風險也低於長天期債券，現階段中短天期債券尤其具吸引力。就債種而言，成熟市場債券，公債、投資等級公司債、非投資等級債，都各有優勢，收益也都高於歷史平均值，且價格仍有上漲潛力。

以非投資等級債券來說，聯博分析，在降息循環且經濟軟著陸的環境中，非投資等級債的表現空間值得期待。假設未來通膨風險因新政策而攀升，非投資等級債也可望成為因應通膨與利率風險挑戰的較佳債券工具之一。不過，須注意的是，部位宜集中於信評較佳的BB及B級債券，可望於經濟降溫的環境中降低投資組合的違約風險。

施羅德投信指出，雖然債券可能受到面臨美國擴張性財政政策的挑戰，但美國經濟可望軟著陸，債券不但具有分散投資組合風險的作用，而且能帶來收益，因此建議繼續持有債券。