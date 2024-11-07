聚焦美選後新變局！專家解析川普勝選：美技術管制將更強調與陸脫鉤

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

川普將在明年重新入主白宮，中經院專家今天指出，目前美國政府在技術管制上採取「小院、高籬」的精準脫鉤策略，即鎖定半導體、AI、量子、5G等關鍵領域，並對其實施高強度的管控，但川普「沒有什麼小院」，預期未來將較強調全面與中國脫鉤。

安永聯合會計師事務所今天舉辦「安永家族辦公室十載輝煌」交流茶會，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年發表專題演講，聚焦美國總統大選後的新變局。

劉大年指出，近年世界遭逢COVID-19疫情、美中貿易對抗、俄烏戰爭以及兩岸關係緊張，從而衍生出4大原則。

劉大年說明，首先為分散，供應源應避免集中於一個企業、一個國家；第2是信賴，一個國家的供應風險，與該國是否被視為友善夥伴相關，比如分散布局是要到墨西哥等美國認可的國家，而不是伊拉克等；第3，短鏈化，避免長途運輸，生產地跟消費地最好不要隔得太遠；第4，數位化，減少物流中人與人的接觸。

不過，代表共和黨角逐美國總統大選的川普（Donald Trump）勝選，將重新入主白宮，劉大年表示，美中競爭關係仍會持續，但有些原則可能會發生變化，因川普對境外生產很有意見，即便廠商移出中國，轉往美國「後院」墨西哥等地生產也不夠，關鍵是要「回流」美國本土，即雇美國人、用美國材料、在美國建廠生產。

劉大年進一步指出，川普前一任期已對中國展開4波的加徵關稅，現任總統拜登（Joe Biden）祭出第5波。川普明年1月重返白宮後，若兌現其競選期間政策，關稅會繼續加，且不只針對中國，而是會擴及所有進口到美國的貨品，這對企業而言無疑是一大挑戰，尤其台灣近期對美國外銷占總出口比重持續上升，現已占約25%。

劉大年形容，簡言之，川普覺得全世界都欠美國、中國欠最多，攤開各種貿易工具，關稅為其最愛，「只要把關稅提高，東西賣不進來時，你就乖乖到我家投資」。同時，川普競選期間也提出要將美國本土製造業的企業所得稅稅率進一步降至15%（現為21%），棍子、蘿蔔雙管齊下，這就是川普厲害之處。

川普若真的提高關稅，劉大年指出，雖恐引發貿易戰、加劇通膨壓力，進而可能影響聯準會（Fed）既有的降息決策；不過川普的想法是，透過降低境內所得稅率，讓企業回流美國，所創造的利潤、薪資、就業機會，可以減緩通膨的負面影響。

談及美中技術層面的競爭，劉大年指出，拜登採取「小院、高籬」的精準脫鉤策略，即把管控的技術和產品範圍縮小，只盯住半導體、AI、量子、5G等攸關未來產業發展、國家安全的關鍵核心技術，並對這些少量的技術實施嚴格管控，但川普「沒有什麼小院」，而是較強調全面與中國脫鉤。