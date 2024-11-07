巿場消化川普2.0 比特幣衝破歷史高價、亞股多收漲

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統當選人川普將重返白宮，帶動美元維持漲勢、比特幣衝破歷史高價。巿場消化川普2.0可能後果，亞洲股巿今天大多收高。他曾開出減稅及著眼中國而提高關稅等競選支票。

法新社報導，川普擊敗民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris），即將重返白宮，加上共和黨奪回美國聯邦參議院，有望保住聯邦眾議院，所謂「川普交易」（Trump Trade）的操作昨天隨即發威。

此一決定性勝利可望為諸如減稅、解除管制等一連串商業友善法案鋪平道路。不過分析家示警，相關作法以及對進口商品課徵關稅，可能再度點燃通膨之火。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）致力於控制物價，並試圖引導經濟軟著陸，預期通膨走揚的壓力卻可能使情況複雜。

聯準會今天可望宣布降息25個基點，不過巿場對於下個月繼續降息的可能性，以及明年貨幣政策展望，都不無疑慮。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）指出：「可能得等到下一次開會才會進行那些討論，而且會涵蓋4個問題。」

「大選結果是否足以成為必須釐訂不同政策走向，針對經濟需求或通膨進行有意義調整的理由；對就業巿場惡化的憂心是否遭到誇大；通膨走勢如何；利率水準應該是在多少才合理？」

日股基準日經指數今天收跌0.3%，來到39381.41點。港股恆生指數收漲2.0%，來到20953.34點。上證指數收漲2.6%，來到3470.66點。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、首爾、台北、曼谷股市收漲；威靈頓、馬尼拉、雅加達股巿同樣收漲。