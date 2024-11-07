川普回歸白宮、越南出口至美將成最大受惠國？越股「三優勢」後市可期

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美國總統大選結果揭曉，川普強勢回歸白宮，因越南可望成為後續出口至美國的最大受益國之一。法人分析，對於越南股市後市表現，有望在「宏觀經濟」、「企業獲利成長」和｢入富關鍵期」三大利多等正面因素下，將支持股市較目前水準走得更遠。

日盛越南機會基金研究團隊表示，中美競爭關係也將有利於外國直接投資（FDI）再積極轉向越南，使越股單日買盤積極雀躍，並一舉收復短期均線。2024年前10個月經濟情勢報告顯示，多項宏觀指標持續呈現向好態勢。

截至2024年10月底，越南吸引外國直接投資（FDI）總額達272.6億美元，流入越南的外資仍呈現成長趨勢。此外，外資資金到位也延續正面態勢。2024年前10個月越南實際實現外商直接投資預計將達到195.8億美元，比去年同期成長8.8%。

根據越南計畫與投資部統計總局的數據顯示，累計前10個月，貨物進出口總額估計達6,478.7億美元，較去年同期成長15.8%，其中出口成長14.9%，進口成長16.8%，貿易順差233.1億美元。

在企業獲利方面，日盛越南機會基金研究團隊指出，全球科技業需求暢旺及越南製造業景氣擴張，越股上市企業今年稅後淨利年增率可望上看18%，展望2025年企業獲利年增目標有望再超過20%。

市場除了開始上調具備長期需求之產業盈餘預估如公用事業、工業及工業園區地產等，相關大型股也預期將吸引新興市場資金進駐。

此外，越南總理誓言2025年晉升新興市場，2024年第4季即為關鍵時刻，預計每年將吸引約250億美元外資投入股市，而越南證券集中保管公司（VSD）日前針對「無需預先融資（NPF）」新制出具指引，隨該制於本周一（4日）啟動，當地券商也已接獲部份下單量，因此SSI證券與富時羅素（FTSE Russel）均認為新制具靈活性及成本優勢，在規模看增下，越股實為有望於明年9月獲得富時的升級。