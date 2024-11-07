關稅戰恐再起…陸商務部喊話川普：推動中美經貿健康發展

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美國前總統川普確定再次執政，關稅戰恐再起，尤其以中國大陸面臨最大威脅。對於川普繼續對大陸加稅的可能，大陸商務部7日表示，中方願與美方共同推動中美經貿關係朝著穩定健康、可持續的方向發展。

川普競選期間曾表示，他將針對所有進口貨課徵10%至20%關稅，其中對大陸進口商品課徵高達60%到100%的關稅。

大陸商務部發言人何詠前7日下午主持召開例行記者會，有記者提問，「美國剛結束大選，請問商務部如何看待美方繼續對中國加徵關稅的可能性，可能採取何種應對措施？同時，如何看待美國對華高科技領域的限制？中方準備採取哪些因應措施？」

對此，何詠前僅簡短表示，中方願依照「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，與美方「加強溝通、拓展合作、化解分歧」，共同推動中美經貿關係朝著穩定健康、可持續的方向發展，更好造福兩國，惠及世界。

這段回應內容，與7日稍早新華社發布習近平向川普致賀電時，對中美關係的表述一致。

習近平告訴川普，「歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷。一個穩定、健康、永續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界」。

對於川普上任後可能增加關稅，大陸外交部發言人毛寧7日則表示「不回答假設性問題」，但重申，「貿易戰不會有贏家，也不利於世界」。

另外，歐盟對大陸電動車加徵關稅日前已正式生效，歐方近日赴北京與中方持續磋商，是否說明雙方仍可透過談判達成協議？又雙方此輪談判，是否仍爭取在價格承諾達成協議？

何詠前表示，歐方技術團隊已於11月2日抵達北京。目前，雙方正依照「務實、平衡」的原則，密集就價格承諾方案具體內容進行磋商。