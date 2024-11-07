川普勝選「新世界重啟」 摩根資產管理：看好美國、亞洲股市 更重視多元分散

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國大選結果揭曉，在共和黨可能全面執政的情況下，市場預期美國明年的通膨壓力將因關稅政策調整而變大，這不但會影響到聯準會的貨幣決策，更會牽動到投資人在未來的投資策略。摩根資產管理表示，川普的減稅政策向來利好美國股市，且在AI浪潮帶動下，亞洲股市也有潛在的投資機會；但因為川普可能對全球加徵關稅並促成通膨上升預期，提醒投資人須更重視多元分散。

摩根資產管理表示，根據歷史經驗，選舉對美國股市與其他資產的影響微乎其微，真正的關鍵還是在經濟增長與貨幣政策，所以堅持多元分散並採取長期投資，才是面對新世界重啟後的最佳投資策略。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，就過往經驗顯示，在大選不確定消除後多有利美股表現，加以共和黨政策傾向減稅、放寬監管等政策偏好，均有助於企業獲利動能和投資氛圍。然因川普不可預測性相對較高，加以貿易關稅戰及通膨預期可能拉高，短期來說，這些都可能會引發市場波動，而且在擴張性政策預期及財政赤字的擔憂下，也有可能會推升美債殖利率，並使市場在短線內進入震盪。

中長期而言，美國經濟軟著陸及聯準會漸進式寬鬆順風環境，加以AI人工智慧資本支出浪潮延續，均將有利股債多元化布局投資契機，伴隨美股在今、明兩年企業獲利延續兩位數增長，因此可留意科技成長和景氣循環類股的投資機會；而在AI浪潮下，東北亞的科技出口重鎮與台灣均可受到青睞。

債市方面，由於川普的減稅與財政政策均有可能促使美國債務增加，因此在公債投資上，目前相對偏好較短存續期間的標的，以及收益較具吸引力的非投資等級債。隨著投票結果陸續發布，共和黨總統候選人川普已獲得295張選舉人票將重新入主白宮；參議院方面，共和黨在100個席位中最終可望獲得52至55席，有望重新控制參議院。至於眾議院競爭相對激烈，若以218席過半席位來看，目前共和黨已取得205席，暫時領先民主黨的190席，目前顯示共和黨全面執政的機會較大，但民主黨依舊也有可能後來居上。所以，最終大選結果可能是共和黨微幅領先全面執政，或是川普要被迫面對分裂國會的局面。

川普各項政策與其影響

1. 稅收和財政：

在選舉期間，川普曾表示若當選後將延長2017年的減稅措施，這可能導致美國的預算赤字和債務與顯著上升。不過，更多具體的減稅及財政措施細節，可能要到2025年後期或2026年初才會推出。根據國會預算辦公室估計，若川普確實延長減稅措施，美國債務占GDP比率，有可能會從目前的98.5%上升至123%，未來十年內赤字將從約2兆美元上升到4兆美元。

2. 關稅：

由於關稅是由行政權掌控，因此白宮可透過行政命令直接推動，無須經過國會同意，因此川普計劃對全球加徵關稅一事，確實容易引發市場擔憂。由於川普曾表達將對全球徵收10%的進口關稅，並額外對中國大陸進口的商品徵收高達60%的關稅，這些措施都可能引發通膨預期，以及新一輪的全球貿易戰，並對全球供應鏈和經濟增長或構成挑戰。

3. 移民：

有鑑於共和黨要求對非法移民需有嚴格管控的態度，因此在川普上任後，有可能會推動一項讓勞動力的流動變得更有秩序和規範的移民法案，但同時也會限制移民的投票權。這些均不排除會影響到美國勞動力市場的長期活力。

4. 能源：

在共和黨全面執政後，預計將減少對傳統石化燃料的開發限制，但對電動車及太陽能等再生能源產業也不致於大幅打壓，這些變化均有可能影響美國的能源結構和環境政策。

5. 國防：

無論川普自身或共和黨，均傾向減少對烏克蘭的支持，這將促使歐洲與亞洲國家被迫增加國防支出，以應對地緣政治不確定性。然在增加國防支出的同時，歐洲與亞洲等成熟國家是否會發生財政排擠效應，並影響到經濟活力與政府的信評穩定，則有待後續觀察。

林雅慧表示，川普再度回歸意謂大選對市場不確定的因素已經排除，所以未來投資一切將回歸基本面。目前美國失業率約4.1%，顯示經濟依然維持穩健擴張，但倘若川普真的落實對全球加徵關稅的政策，可能會引發新一輪貿易戰，並且使得通膨議題再度成為話題，這也會迫使聯準會未來在貨幣政策上會更加謹慎，甚至不排除影響原本要在明年繼續降息的步伐。

另外，儘管中國大陸A股與港股在昨日的表現，也反應了川普未來關稅政策所引發的擔憂。然而，現階段多數在A股上市的中國大陸企業，其營收主要均來自國內，並非美國；所以中國大陸的內需及信心修復的進度，反而會比美國對華政策的影響更加重要；「再加上我們認為本周中國人大常委會不排除宣布新一輪財政刺激，以支撐地方政府債務及去化部分住房庫存，這些因素都可能是中國股票的重要催化劑」。

林雅慧補充，在原物料市場方面，較高的關稅和潛在的貿易戰，都有可能減緩全球經濟的增長，加以美國能源供應也持續增加，這些都不排除會對國際油價產生負面影響。反觀黃金，則受惠於地緣政治避險、抗波動保值需求，仍舊可吸引全球央行增持以進行多元分散配置。