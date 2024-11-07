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川普勝選…恐提高關稅？BCG專家：半導體製造鷹派難以避免

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
波士頓顧問公司（BCG）董事總經理暨合夥人徐瑞廷分享美國大選後對半導體產業看法。記者尹慧中攝影
波士頓顧問公司（BCG）董事總經理暨合夥人徐瑞廷分享美國大選後對半導體產業看法。記者尹慧中攝影

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美國總統當選人川普可望二度入主白宮，對台灣半導體產業影響備受關注，波士頓顧問公司（BCG）董事總經理暨合夥人徐瑞廷今日在TSIA年會上提到，從供應鏈韌性思考該議題是CEO必須持續思考，晶片法案需要國會和總統都要同意，但目前兩黨分歧，川普勝選加稅以及美國晶片法案第二期恐取消的機率高。整體對半導體製造鷹派難以避免。

他也提到，關稅議題大家也要認真思考，晶片法案第二期2.0能否發生也是比較玄一點了，畢竟需要總統同意。

晶片法案方面，他提到，從兩黨來看，川普提本身就不支持，關稅也是應該傾向增加關稅，至於出口管制議題則是兩黨一致。反托拉斯對共和黨非優先，但資料安全則是兩黨共識，移民議題則非。

他提到，從不同情境下，政策如何演變可以大概看到，不論如何對半導體製造鷹派難以避免，關稅難以避免，出口管制也是持續，對中國大陸的管控持續，各環節影響不一，後續應該思考供應鏈韌性如何增加，應對不同情境來準備，大家都沒有水晶球，而是應對不同情境來降低衝擊。對系統製造商來說，跑不掉就是思考供應鏈分散，在美國有廠或是在墨西哥或越南有廠即可都必須思考。

川普 美國大選 賀錦麗

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