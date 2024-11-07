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憂川普回鍋生變？路透：傳台積電將獲晶片法補助

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

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美國前總統川普將回鍋白宮，外界憂「晶片法」補助生變。路透社報導，2名知情人士透露，台積電、格芯及另外至少一家晶片製造商將取得美國拜登政府發放的最後一批補助。

據知情人士透露，美國商務部最近已通知國會，至少有3家公司將取得晶片法最後一批補助。依「晶片法」（Chips and Science Act）規定，商務部長在達成任何超過1000萬美元（新台幣3.2億元）的協議前，須提前至少15天通知國會的相關委員會。

這次通知顯示撥款作業有所進展，儘管各界對撥款速度感到擔憂。

2022年美國國會在兩黨支持下通過「晶片法」，並在初步協議中允諾提供約370億美元補助給21家企業，藉此吸引晶片製造商將產線從亞洲拓展到美國，而台積電、格芯（GlobalFoundries）和另一間未具名企業均名列其中。

截至目前，僅有一家業者獲核定公告，即美國半導體製造商Polar Semiconductor取得了1億2300萬美元補助，用於其明尼蘇達州擴廠計畫。

路透社無法確定宣布補助的具體時間或確切金額，但預計將接近初期協議的金額。

台積電美國子公司今年4月與美國商務部初步談定補助66億美元，用於在亞利桑那州鳳凰城生產先進半導體；格芯今年2月也曾初步談定15億美元補助，用於在紐約州馬爾他（Malta）擴廠，並在當地和佛蒙特州的伯靈頓（Burlington）擴大現有業務。

國會已獲悉至少3項核定，顯示拜登政府在最終條款方面有所進展。但受補助的企業日益擔心共和黨總統當選人川普出任總統後，可能終止相關補助。路透社無法確定另一家公司是否完成磋商。

台積電和格芯均拒絕評論。

美國商務部發言人拒絕就台積電和格芯置評，但表示「按照規定，通知國會只是晶片計畫辦公室（CHIPS Program Office）流程裡的例行事項，並不代表補助條款已獲核定。」

川普10月在世界最熱門的Podcast主持人之一喬羅根（Joe Rogan）的節目中稱晶片法「非常糟糕」。他說：「我們拿出數十億美元給富有的公司。」

川普指出：「當我看到我們花大錢給別人建晶片廠，這方法不對…（只要）你把關稅設得夠高，他們就會自願過來設晶片廠。」

半導體 台積電 川普 美國大選

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