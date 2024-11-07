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逆風下注川普勝選！神秘人進帳近16億 精準預測原因曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
川普10月6日選前在威斯康辛州出席造勢。美聯社
川普10月6日選前在威斯康辛州出席造勢。美聯社

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

華爾街日報（WSJ）報導，日前預測市場平台Polymarket一名神秘人，在川普勝率不到40%情況下，砸3000萬美元押川普回鍋白宮，大幅帶動川普勝率賭盤；隨著川普在6日贏得選舉，神秘人單日也進帳將近5000萬美元，而神秘人帳戶更榮登Polymarket歷史利潤排行榜榜首。

Polymarket是一個基於區塊鏈的預測市場平台，允許用戶對未來事件的結果進行投注。

選前一名自稱「迪歐」（Théo）、來自法國的男子，在Polymarket預測川普勝率不到4成的情況下，使用4個匿名帳戶重金押注川普勝選，並預測得票率達49%或50%，且會拿下6個搖擺州，甚至拿下賓州、密西根與威斯康辛等「藍牆」。

而迪歐的預測與本屆大選結果相同，根據美聯社統計，川普得票率達到50.9%，並且橫掃全部7個關鍵州，獲得295張選舉人票。

商業內幕報導，隨著川普勝選，迪歐6日單日進帳4800萬美元，相當於新台幣15.6億元，名下兩個匿名帳戶也登上歷史利潤排行榜榜首。

WSJ描述，迪歐嗅到「害羞川粉效應」，可能不願意向民調機構表達投票傾向或根本不想參與民調，因此自行委託大型機構針對這種鄰里效應（neighbor effect）進行民調，結果出乎意料顯示「對川普有利」。

迪歐在給WSJ的電子郵件透露，這再次證明民調失準，若能妥善觀測到鄰里效應則會有更大作用。

迪歐先前接受WSJ訪問透露自己是法國人，曾住在美國、擔任過銀行交易員，下注「只是想賺錢」。

川普 美國大選 賀錦麗

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