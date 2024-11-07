川普當選美國總統、短線衝擊原物料需求 瑞銀長線仍看好銅價表現

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

根據路透社的報導，川普不但當選新任的美國總統，同時川普所屬的政黨也贏得美國參議院的控制權，且共和黨在爭取眾議院控制權的過程中也取得初步的進展。共和黨在兩院的進展有利於川普未來執政的政策執行，尤其是貿易保護政策及對中國大陸商品加徵關稅的議題，市場擔憂可能會對全球經濟造成衝擊，並導致通膨再次升溫，因而壓抑原物料市場的表現。

此外，盛寶銀行大宗商品策略主管也表示，川普勝選後將看到川普2.0的情景，因為川普將對大陸商品徵收高額關稅，這對金屬不利，因為大陸是銅、鐵礦石和鋼鐵的大消費國。

不過，全球最大的風力渦輪機製造商－維斯塔斯Vestas公司，與全球最大的海上風電開發商－沃旭Ørsted能源公司同步表示，由於許多企業和國家對產業回流及科技行業的需求有所提升，使得能源需求持續增加；尤其是電力。因此無論美國選舉結果如何，全球對綠色電力的需求都將增長。瑞銀也表示，受惠於新能源汽車、太陽能、風能和中國電網投資需求強勁，以及人工智慧和國防資料中心的需求增加，預計2025年銅價將來到每噸10,500美元，而2026年將上看11,000美元。