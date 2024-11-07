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逆民調押中川普當選 博弈市場躍最神準的水晶球

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
共和黨大金主、億萬富豪Thomas Peterffy認為，博弈市場將具強大影響力。路透
共和黨大金主、億萬富豪Thomas Peterffy認為，博弈市場將具強大影響力。路透

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

隨著川普篤定在美國總統大選中勝出，政治博弈網站的威力顯露無遺。

大選前的幾周，各種民調都顯示川普和賀錦麗勝負難料，這使得標榜川普勝選概率高出許多的押注平台廣受質疑。這次選舉有如民調機構和押注平台接受全民公投，結果博弈市場贏了，成了最神準的水晶球。在市場推動下，博弈網站的影響力無疑將持續發威。

Interactive Brokers億萬富豪創辦人Thomas Peterffy認為，博弈市場將主宰世界，在這些市場，人們有切身利益，「情感因素都從這些問題中消失了」。

作為共和黨大金主的Thomas Peterffy投了數百萬美元開發Interactive Brokers上的預測市場，提供用戶押注總統大選、全球碳排放、首次請領失業救濟人數在內的任何主題。

周二投票結束前的幾個小時，該平台給出的川普勝選率約在62%。Peterffy選前接受訪表示，該平台距離獲利還有很長的路要走。但最終會實現盈餘，而且它提供的洞見，對於企業和政府來說，都將是無價之寶。

川普 美國大選 賀錦麗

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