川普效應 美元急拉至四個月高點 歐元、日圓重貶近2%

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美元匯率周三（5日）飆升至四個月高點，此前共和黨的川普贏得美國總統大選，市場預期他的移民、稅收和貿易政策將刺激美國經濟增長和通膨上升。

美元指數上揚1.6%至105.12，盤中最高觸及105.44，為7月3日以來最高。

歐元兌美元貶值1.84%，報1歐元兌1.0729美元，最低觸及1.0683美元，為6月27日以來最低。

美元兌日圓升值近2%，報154.63日圓，最高觸及154.7日圓，為7月30日以來最高。

日圓現在可能接近今年稍早促使官員干預和支撐貨幣的水準。日本內閣官房長官林芳正周三表示，政府打算以更高的緊迫感密切關注外匯市場的動向，包括投機性波動。日本外匯事務負責官員三村淳也說，目前看到外匯市場出現單邊、突然的波動，當局將對匯率的過度波動採取適當行動。

隨著美國共和黨在大選中大獲全勝，將允許該黨進行更大規模的立法改革，進而可能引發更大幅度的匯率波動。川普限制非法移民、頒布新關稅、降低稅收和放鬆管制的政策，可能會促進經濟增長和通膨，並削弱聯準會降息的能力。

交易平台Tradu高級市場專家Nikos Tzabouras說：「這可能會推高通膨，迫使聯準會放緩寬鬆步調，這對美元是利多的。」

歐元區、墨西哥、中國和加拿大被認為面臨潛在的新關稅風險，這可能會損害這些地區的經濟增長。這將擴大它們與美國的利率差，並拖累它們的貨幣。

與此同時，美元長期前景的一個複雜因素可能是，川普已表示傾向於美元弱勢。Tzabouras說：「無論是在今年，還是在他之前入主白宮期間，他基本上都對長期以來的強勢美元口號提出了挑戰，因為他更傾向於使用弱勢貨幣來幫助出口和美國經濟活動。」「他還呼籲降低利率，因此，隨著這些政策開始成形，從長遠來看，這實際上可能對美元構成不利因素。」

川普還表達對加密貨幣的好感，這幫助比特幣大漲近 10%，達到75,789美元的歷史新高。

聯準會預料周四決策會議結束後降息1碼，投資人也將關注聯準會是否可能在12月暫停降息的任何新線索。

英國央行周四預料將降息1碼，瑞典央行將降息2碼，挪威央行將按兵不動。