法國央行總裁：川普勝選「加劇全球經濟風險」

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導

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法國央行總裁戴加祐（Francois Villeroy de Galhau）今天表示，美國總統當選人川普的勝利「加劇了全球經濟風險」 。

法新社報導，戴加祐在法國東南部城市里昂（Lyon）的一場會議上指出，由於「可能有更多保護主義」，加上美國預算赤字增加，川普的第2個任期「加劇了全球經濟風險，也提高了歐洲重新動員起來的必要性」。

川普 美國大選 賀錦麗

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