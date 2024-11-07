川普勝選馬斯克押對寶 特斯拉股價大漲
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美國共和黨總統當選人川普將再度入主白宮，他的金主億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下電動車大廠特斯拉今天美股盤中股價大漲。
美聯社報導，特斯拉（Tesla）今天美股盤中股價大漲13%，反觀與其競爭的電動車公司股價挫跌。
川普社群平台Truth Social的母公司「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group）今天盤中股價也隨之勁揚。
根據美聯社，「川普媒體與科技集團」財報顯示，該公司上季虧損1920萬美元，但其股價今天揚升，可能是因為川普擊敗民主黨總統候選人賀錦麗，奪回他的總統寶座，而不是因為公司獲利前景。
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