市場憂川普保護主義政策可能衝擊歐洲 歐股收黑
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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）贏得大選，使投資人擔心，川普對歐洲實行保護主義政策將帶來衝擊，歐股3大指數今天收黑、回吐盤中漲幅。
倫敦FTSE 100指數微跌5.71點或0.07%，收報8166.68點。
法蘭克福DAX指數大跌216.96點或1.13%，收在19039.31點。
巴黎CAC 40指數下挫37.54點或0.51%，收7369.61點。
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