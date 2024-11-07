學者：關稅戰恐釀二次通膨

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統當選人川普選前大談提高關稅，學者專家表示，如果川普真的執行，對全球經濟必然是負面影響，但大家也認為，川普仍要回歸美國利益，「以川普風格，如果很多沒做，大家也不覺得奇怪」。

此外，選舉大力支持川普的特斯拉執行長馬斯克，在中國大陸有極大市場，是否充當調人影響川普政策，都有待觀察。

中經院副院長王健全認為，川普兩大政策，一個對內減稅，另一個對外課關稅，對內降稅短期對經濟及股市都有利，但對與美國大量順差的國家提高關稅，全球貿易量勢必萎縮，加上主張減少移民，都可能導致二次通膨，長期對經濟非常不利。

中央大學經濟系教授吳大任認為，「競選口號要落實成為政策，不會那麼快，程度也會降低」。提高關稅也要看那些是美國廠商有利，那些不利，「相信還是會有人踩煞車」。況且若美國家庭支出壓力大，企業都有破產可能，美國一般家庭若受通膨之苦，政策也會考慮影響。

台新金首席經濟學家李鎮宇分析，共和黨參、眾二院全拿，就任後才是挑戰的開始。若美國政府財政赤字惡化，恐影響政府債信，很可能失去ＡＡＡ信評。

編譯羅方妤／綜合報導

華爾街日報報導，新研究顯示，川普一系列減稅承諾將使美國財政陷嚴重赤字。

偏好低稅率的美國無黨派組織「美國聯邦預算問責委員會」（ＣＲＦＢ）指出，川普政策結合減稅、加徵關稅和驅逐非法移民等，未來十年內將擴大約七兆五千億美元（約台幣兩百四十兆元）財政赤字。

若美國國會不作為，這些更高的財政赤字會加諸在美國十年內可能產生的廿二兆（約台幣七○五兆元）預算赤字上。在川普計畫下，美國國債會比經濟成長還快。