川普勝選美股狂歡 道瓊早盤漲逾1,300點

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國前總統川普贏得2024年總統大選、二進白宮已大勢底定，共和黨也將掌控聯邦參議院，在聯邦眾議院席次也處於領先地位，有望「完全執政」，為川普倡議的減稅政策鋪路，激勵美國市場6日早盤歡騰上演「慶祝行情」，三大指數大漲逾2%，道瓊工業指數漲逾1,300點，比特幣創新高，美元指數也衝破105。

紐約時報、華爾街日報、CNN及CNBC等媒體預測，截至台灣時間6日晚間9時，川普已拿下277張選舉人票，超過勝選所需的270張門檻，篤定能擊敗民主黨對手、現任副總統賀錦麗。川普稍早也在拿下賓州、打破民主黨的藍牆州後，自行宣布勝選。他也贏得了四年前都投票給民主黨的北卡羅來納州和喬治亞州。

此外，共和黨也將在參院拿下51席，四年來首度奪回多數席次，不僅在稅務支出政策取得優勢，還掌握行政、司法及聯準會（Fed）提名人選的最後決定權。共和黨在眾院則有望取得204席，領先民主黨的182席，雖離過半的218席還有一段距離，仍有望完全執政。

這個結果顯示川普在四年前敗給現任總統拜登、且遭數度控告、被起訴且定罪後，以驚人聲勢東山再起，打破了華府政壇的好幾個非正式規則，猶如「政壇不死鳥」。

川普在棕櫚灘向支持者發表講話時，為當選總統感謝支持者，表示「這是我們國家從未有過的政治勝利」，選民「給予我們前所未見的強力授權」，「我們要開始幫助我們的國家癒合」。他也用了幾分鐘盛讚特斯拉執行長馬斯克，將任命他領導政府效率委員會。不過他在勝選演說中並未提及他最愛的「關稅」二字。

各國領袖也在川普自行宣布勝選後，陸續恭賀川普，包括歐盟執委會主席范德萊恩、烏克蘭總統澤倫斯基、英國首相施凱爾、印度總理莫迪及以色列總理內唐亞胡等，似乎準備在未來四年再與川普交手。

美國這次選舉結果意外早出爐，快速消弭不確定姓，加上華府新政局將有助川普實現他的「減稅、關稅、鬆綁管制」政見組合，美股6日早盤上演慶祝行情，在金融股、小型股等可望受惠於川普減稅政見的類股領漲下，道瓊工業指數漲約3%，標普500指數漲約2%，川普旗下的川普媒體科技集團（DJT）飆漲逾20%，特斯拉執行長馬斯克也因力挺川普，帶動特斯拉股價跳漲逾14%。

美元指數強升1.8%至105.311，為7月來最高，美國30年期公債殖利率一度大漲23個基點至4.67%，為2020年來最大單日漲幅，10年期公債殖利率也攀升約16個基點至4.44%。川普的政策被認為將推升通膨、擴增支出，不利聯準會降息展望，是美元利多、美債利空。

NatAlliance證券公司國際固定收益部門主管布蘭納表示，美國公債拋售潮可能進一步加劇，10年期公債殖利率可能再飆至4.5%以上，甚至突破4.7%。

比特幣一度大漲9%至75,372美元，歷來首度突破75,000美元大關，引領其他加密貨幣走揚，馬斯克熱愛的狗狗幣狂飆22%，柴犬幣也漲8%。川普矢言將美國打造為加密貨幣之都，還要創建比特幣戰備儲蓄，並任命熱愛數位資產的監管官員，暗示將對加密貨幣採取「輕管制」態度。

另一方面，被視為「賀錦麗」概念股的綠能類股則慘跌，丹麥風能巨擘沃旭（Orsted）一度大跌14%，維特斯（Vestas）也跌13%，川普貿易戰風險再起，也拖累歐元、澳幣、新興市場貨幣的匯率重貶，歐洲汽車類股盤中大跌。

彭博經濟學家認為，現在的關注重點為眾院選舉結果，因為民主黨仍有機會贏得過半席次，從而可能拖慢川普的政策進程。