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川普勝選 市場押聯準會降息腳步放慢

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
Fed主席鮑爾 (路透)
Fed主席鮑爾 (路透)

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川普5日勝選後，市場根據他的政見，縮減對聯準會（Fed）降息押注，同時加碼押注歐洲央行（ECB）與英國央行（BOE）將會降息，帶動歐元、英鎊6日盤中重貶，市場甚至預期歐元兌美元最快本季可能就貶至平價水準。

投資人大多預期，Fed本周仍將依照原定規畫降息1碼，調降聯邦資金利率區間至4.5%-4.75%，12月也將繼續降息1碼，因為Fed只能根據實際政策和經濟數據決策，不能以政策預期為根據，若在川普勝選後就暫停升息，招致政治反噬風險太高。

東京Asset Management One固定收益經理人表示，Fed會繼續推動政策寬鬆，將限制美債殖利率上升空間，「美國目前面臨通膨減緩、勞動市場正面臨轉折點，無論誰贏得這場選舉，貨幣政策走向仍會寬鬆」。但市場對本周決策會議的關注重點，將是Fed主席鮑爾和川普之間的關係。

市場改變預期的重點在於明年展望，因為川普可能加徵關稅、減稅及鬆綁管制的政策，預料將推升通膨，提高Fed抗通膨任務的難度，可能放慢降息腳步。交易員押注，Fed在明年9月前將降息1個百分點，幅度小於5日的1.1個百分點。

投資人也預期，在歐元區經濟疲軟同時，川普貿易戰的威脅將促使歐洲央行（ECB）加碼降息，交易員押注ECB在明年9月前將降息1.27個百分點，高於5日押注的1.16個百分點。交易員也基於類似理由，加碼押注英國央行明年將加速降息。

歐元兌美元6日盤中應聲重貶2.1%至1.0704美元，英鎊兌美元也跌1.5%，報1.2841美元。策略師認為，歐元兌美元未來幾個月將貶至平價水準，德意志銀行預期歐元兌美元年底前將貶至1.03美元左右。

川普 美國大選 賀錦麗

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