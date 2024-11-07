狂人回歸恐重塑世界貿易 加劇地緣政治緊張

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統當選人川普在第一個任期內，以關稅為經濟外交工具，常把關稅當成籌碼，迫使其他國家與美國達成新的協議，雖導致世界貿易體系出現更多摩擦，大致仍保持完好，但若川普這回兌現他的政見，關稅將不只是談判工具，而是最終目的，可能從根本上重塑世界貿易體系，並加劇全球地緣政治緊張。

若川普履行對所有進口產品普徵10%-20關稅、對中國大陸進口貨物課徵60%以上關稅，美國關稅稅率可能攀抵1930年代以來最高，短期美國部分商品價格將上漲，並影響經濟成長。他還希望美國徵收的關稅稅率，應與貿易夥伴對美國商品徵收的關稅稅率對等。

這些關稅的長期影響，將主要取決於其他國家是否會報復，及川普願意在多大程度上進行談判，結果很可能是爆發全面貿易戰，也可能造成貿易體系分化。

支持川普關稅計畫的保守派智庫American Compass創辦人凱斯表示，川普可能假定「20世紀末的全球貿易體系是不可持續的」， 要「從根本進行再平衡」。

投銀Evercore ISI指出，若川普履行關稅承諾，按進口價值加權計算的美國平均關稅稅率，將從2016年的1.5%、2023年的2.3%躍升至17%，為美國大蕭條以來最高。達特茅斯學院貿易歷史學家厄文表示，若其他國家報復，全球貿易壁壘升高程度將幾乎是史無前例。

關於川普關稅計畫的最大疑問是，他願意在多大程度上降低關稅力道，以換取對手讓步。曾任職於川普政府的律師事務所Akin Gump律師的威廉斯表示，最可能的結果是結合談判和提高關稅，「川普自稱「關稅人，但別忘了他也是個交易撮合者」。