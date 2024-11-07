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川普勝選艱鉅任務 別把景氣搞砸

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

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在美國總統當選人川普勝選之際，美國經濟已出現一連串好消息，包括通膨進一步降溫、民間企業新增職位超出預期、消費者信心趨於樂觀、國內生產毛額（GDP）加快成長，川普因此面臨的艱鉅任務是：別把經濟搞砸了。

Morning Consult資料顯示，2021年1月美國總統拜登上任以來，標普500指數累計上漲超過50%，今年來上漲24%。

川普競選時宣稱，自己是美國經濟未來健康的最佳管理者，也都認知到選民對經濟不滿，努力把自己塑造成能改善現狀者。YouGov的10月民調顯示，美國成年受訪者有44%認為，即使 「經濟全面崩潰」 的可能性不是很大，至少也有點大。這份民調在10月17-19日間調查了1,113名美國成年公民，誤差是正負3.8個百分點。

選民的經濟悲觀情緒促使總統候選人提出系列政見，承諾為經濟開創新局。

川普承諾對所有外國進口商品課徵關稅、大規模遣返非法移民、深化企業減稅等。但經濟學家，甚至是川普自己的盟友，都說他提出的政見可能對經濟造成至少是暫時性的重大衝擊，有可能引發市場崩盤。

川普 美國大選 賀錦麗

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