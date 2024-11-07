川普勝選 化石燃料樂...再生能源憂

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統當選人川普將對各行各業造成深遠影響，化石燃料及傳統汽車業等產業處境有望好轉，再生能源、航空、零售等產業則是「剉著等」。

汽車業：美銀證券分析師墨菲表示，川普勝選幾乎肯定會廢止減排政策與購買電動車的獎勵，將有利通用和福特等生產傳統汽車的車廠。川普也揚言對包含來自墨西哥的商品加徵關稅，特斯拉將受惠於墨西哥組裝的車子難以銷美，以及馬斯克在川普政府中的潛在影響力。

能源業：川普希望美國開展更多石油鑽探，有利石油產業。但一些分析師認為，川普計劃徵收關稅可能會對美國油氣業帶來淨負面影響，因此化石燃料投資人應保持謹慎。川普已承諾撤銷通膨削減法（IRA），不利再生能源產業。

醫療保健產業：川普勝選，對聯合健康保險和Humana等提供「醫療優勢計畫」的保險公司來說，可能會緩解壓力並提振股價，而且川普的政策對併購較友善，有望為打造大型製藥公司鋪路。

工業：人工智慧（AI）和飛機需求不太可能在2025年下滑，但川普希望透過提高關稅，吸引製造業回流美國，可能會造成一些問題，一來可能提高進口零組件成本，二來可能引發報復性關稅。