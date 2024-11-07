川普經濟學延伸激進措施 倡議「讓美國再度偉大」

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統當選人川普矢言要大幅減稅、並對進口商品全面課徵關稅，以提振製造業，倡議「讓美國再度偉大經濟學」（Magaeconomics），要激進重塑美國經濟，承諾「我們將實現低稅收、低監管、低能源成本、低利率和低通膨」，「所有人都能負擔得起食品雜貨、汽車和美麗的家園」，卻將引發聯準會（Fed）與盟友的緊張。

川普提議的減稅措施，包括企業稅率永久維持在21%，並為在美國生產的企業調降到15%，從加班費、小費和退休金福利還要大規模免稅。

Maganomics的主要內容也包括徵收更高昂的關稅，包括對所有進口商品徵收10%-20%的關稅，對進口自中國大陸的產品徵收60%以上關稅，減少對美元依賴的國家，也將受到100%關稅的懲罰，同時還要嚴格取締無證移民。

川普經濟學影響與利弊

川普還放話，要對貨幣政策和美元施加更大的政治影響力。

各派經濟學家咸認，川普的政見是將第一個任期推出的政策，做更激進的延伸。

若他真正落實這些計畫，將徹底重塑美國的經濟及其與世界其他地區的關係。

川普希望藉由貿易壁壘增加收入，並促進美國製造業的復甦，川普的顧問也說，關稅將籌措資金協助支應減稅支出，顯示川普經濟政策的核心思想，將徹底改變20世紀工業化經濟體採用經濟模式的許多面向，象徵著經濟將重返政府主要收入來自貿易關稅、而非人民與企業所得稅的年代。

耶魯大學預算實驗室經濟主任提迪斯契說，川普顯然想從根本上改變美國稅務體系中收入來源的平衡，進而改變美國的貿易方式及其與貿易夥伴的關係。

但一些經濟學家認為，關稅也可能阻礙經濟成長。華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）研究員洛芙莉擔心，貿易壁壘可能成為一種容易被過度使用的工具，關稅相當於對國內製造商的補貼，同時也是對消費者徵稅。

批評者認為，幾乎不可能透過關稅彌補減稅成本。賓州大學華頓商學院預算模型估計，川普的計畫將使美國未來十年的赤字增加5.8兆美元。