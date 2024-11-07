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花蓮凌晨連兩震…規模5.5及4.1 最大震度4級

川普經濟學「美國優先」 要創黃金年代

經濟日報／ 本報訊
美國總統當選人川普（路透）
美國總統當選人川普（路透）

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

【主要財經政見】

通膨

●就職首日簽署行政命令，要求用一切工具來擊敗通膨，讓物價迅速下降

●持續鑽探石油與天然氣，幫助抑制能源價格

●有意干預Fed利率決策，經濟顧問貝森特已建議設立「影子Fed主席」，在鮑爾任期2026年5月屆滿的一年前先提名接任人選，並且尋求參議員批准，之後等著接任就好

貿易

●對所有進口商品 課徵10%關稅，甚至20%

●對所有中國大陸進口產品課徵60%關稅

●對墨西哥進口的汽車課徵最高200%關稅

●針對不用美元做生意的國家，對其進口產品課徵100%關稅

●尋求國會授權，針對向美國產品課徵關稅的國家進口產品，課以對等關稅

●以加徵關稅的方式彌補擴大的財政支出

個人稅率

●延長《減稅與就業法案》（TCJA）內預定2025年到期的部分減稅措施，包含個人所得稅減免、標準扣除額以及遺產稅免稅額提高等

●小費與加班費免課稅

●社會安全福利豁免於個人所得稅

●提出車貸利息可抵稅、美僑不雙重課稅

美國製造

●任命製造業大使，說服他國製造商赴美設廠，對赴美設廠的企業提供稅務優惠和使用聯邦土地的機會

●點名德國、南韓及中國大陸，「奪走」製造業工作和工廠

企業稅率

●企業稅率永久保持在21%

●針對在美國生產產品的企業，企業稅率進一步降到15%

●尋求退出全球最低企業稅協議

住房

●開放大量聯邦土地，用以建造住宅

●以優惠稅率和補貼支持首購族，提高房屋自有率

外交

●再次退出巴黎氣候協議

●承諾迅速終結俄烏戰爭

移民

●完成修築邊境牆

●加強驅逐無證移民

社會福利

●每位小孩提供5,000美元稅務抵減，不排富

川普 美國大選 賀錦麗

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