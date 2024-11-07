馬斯克押對寶 大贏家

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

特斯拉執行長馬斯克在選前卯足勁為共和黨總統候選人站台，還重金捐款，如今川普勝選，激勵特斯拉股價6日早盤狂漲逾14%，他個人也將入閣主導政府效率委員會，顯示他將成為對川普影響力數一數二大的政治與經濟顧問，即將收割豐厚成果，還有分析師預期，在川普主政下，特斯拉市值將增至1兆美元。

川普在發表勝選演說時特別提到馬斯克：「告訴你，我們有一位新星，一位新星誕生了：埃隆（馬斯克的名字）。」川普談論馬斯克約四分鐘，盛讚他旗下的SpaceX，更形容他為「特別的傢伙」、「超級天才」。

特斯拉堪稱是今年選舉最知名的共和黨支持者，以砸下1.3億美元的支出、並在他旗下的社群媒體X發送不間斷的訊息，力挺川普與共和黨。他5日表示，他為這次大選成立的政治行動委員會（PAC），選後還會繼續存在，積極為兩年後的期中選舉準備。彭博資訊分析，這個跡象顯示這位全球首富不只力挺川普，正要建立一台政治機器。

特斯拉長期多頭Wedbush分析師艾夫斯指出，對特斯拉和馬斯克而言，川普勝選是最大利多，在美國可能削減電動車稅務補貼時，特斯拉將獲得競爭優勢，而且川普政府可能為加速推進全面自駕的審查，也是特斯拉的大利多，該公司股價未來幾個月有望大幅上漲，市值可望增至1兆美元、甚至1.5兆美元，遠高於目前的7,878.8億美元左右。