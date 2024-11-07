新興市場貨幣失色 各國央行警戒

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國共和黨總統候選人川普再次入主白宮，帶動美元6日盤中強勢升值至四個月來高峰，對主要貨幣全面勁揚。新興市場貨幣則在貿易戰疑慮重燃下重挫，墨西哥披索貶最兇，離岸人民幣也重貶，促使亞洲央行保持警戒，準備進場護盤阻貶。分析師認為，川普政策將推升美元，預告「強勢美元」時代將臨。

川普篤定當選下任美國總統，他提議減稅、大幅提高關稅的政策可望付諸實行，那將助長通膨並導致利率升高，有利美元後市。另一方面，市場擔心他的政策將遏制從開發中國家進口，並助長通膨。

追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數（DXY）6日盤中躍上105.4。美元對新興市場貨幣全面挺升，對貿易敏感的匯率更是首當其衝。

MSCI新興市場貨幣指數6日盤中跌0.6%，是3月來最大跌幅。墨西哥披索兌美元匯率跌勢最重，6日貶幅為三個月來最大，盤中急貶3.3%至20.8072披索。

亞洲貨幣6日盤中全貶，從日圓、星元、泰銖到馬元貶值幅度都超過1%，在岸人民幣及離岸人民幣對美元昨（6）日雙雙大跌來到近三個月低點。