大宗商品倒地 慘變輸家

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統當選人川普確定將入主白宮後，他加徵關稅可能引發貿易戰、以及強勢美元所造成的衝擊，拖累從原油、金屬、到穀物等各種大宗商品行情6日盤中全面下挫，淪為川普交易下的一大輸家。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨與西德州中級原油期貨6日盤中同步下跌約1.7%，現貨黃金也跌0.7%，倫敦3個月銅期貨挫跌逾2%；芝加哥黃豆期貨盤中也跌1.4%。

市場預期，在川普執政下，美元將走強，並可能產生貿易爭端，從而削弱原物料在全球市場的吸引力。

盛寶銀行大宗商品策略師韓森說，這是商品市場對川普勝選的反應，「我們將會看到對中國貨品加徵關稅，這不利於金屬行情，尤其中國大陸是銅、鐵礦砂與鋼鐵的主要消費國。而原油下跌，是因為關稅恐壓抑全球的整體需求，引發經濟成長疑慮。」

川普為提振美國本土的製造業，已承諾對中國大陸貨品加徵60%的關稅，中國工業金屬與鋼鐵產業可能面臨逆風。

蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕說，川普勝選，中國的鋼價將承受更多下行壓力，中國大陸鋼鐵製造商的損失也可能加重，這是因為川普會加強對付中國大陸。

如果川普政府緊縮對伊朗原油的制裁，全球原油供應可能受擾；伊朗每日出口約130萬桶原油。MST Marquee公司資深能源分析師卡沃尼克說，由於川普可能支持以色列升高對伊朗的軍事對峙，短期內恐致衝突升溫，可能影響中東地區的原油供應。

就農作物而言，若川普對陸貨加徵關稅，北京當局可能予以反制、對美國黃豆徵收報復性關稅。