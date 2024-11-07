「川普交易」席捲全球金融市場 美元漲、比特幣飆

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國總統當選人川普即將二進白宮，共和黨也有望拿下參眾兩院掌控權，達成「完全執政」，帶動「川普交易」席捲全球金融市場，美股、美元、比特幣狂漲，歐股、亞洲貨幣等資產則暴跌，分析師認為，川普交易短期內將繼續主導全球市場走勢，日圓和亞洲債券等資產可能持續受到影響。

此前高盛預測，川普勝選，加上共和黨囊括國會參眾兩院，將讓標普500急升3%，現在市場走勢似乎正照這個劇本走，從美元、股市、匯市、債市、一直到大宗商品市場都出現「川普交易」的行蹤。

美股大漲表態的原因之一市場喜歡確定性，川普幾乎沒有疑義當選。摩根大通策略師拉寇斯-布賈斯（Dubravko Lakos-Bujas）表示，在總統大選結果揭曉，股市在12月之前的走勢看起來很穩健，預期信心將增強、波動性減小，在經濟與企業獲利保持任性的情況下，投資人將解除避險押注，有助推升股市進一步上揚。

再者，川普主張減少管制，有利企業盈餘、成長、併購。第三，川普打算降低稅率，承諾要讓共和黨2017年的稅務法案永久化，並呼籲延長該法的關鍵部分。調降個人和企業稅率，能釋出資本花用，也能支持經濟和企業盈餘。

美股漲勢有望延續的另一個利多，是年底往往是美股的季節性強勢期。摩根士丹利策略師威爾森認為，大選後可望掀起投資人的「年底搶購潮」。

策略師大多認為，川普交易短期內仍將主導全球市場走勢。瑞士隆奧預期，美股在內的全球股市未來一年有上漲潛力，因為企業獲利看增、且利潤將維持高點，美國的金融、科技及國防類股應有不錯的表現。

一些分析師表示，最可能受到川普交易影響的資產類別，將是中國大陸股市、美元、日圓和韓元，因為川普對中國大陸的立場更為強硬，且計劃加徵關稅。

AT全球市場澳洲公司首席分析師泰戴爾指出，「川普獲勝將為整個亞洲市場帶來壓力，中國顯然將是重大焦點」。

香港信安資產管理公司投資組合經理人辛格則說，在川普交易下，青睞印度與台灣市場，因為印度的外匯存底充足、政策利率穩定，台灣半導體產業將繼續受惠於與人工智慧（AI）相關的大規模資本支出，南韓則可能會因為對美有大量出口投資，遭受衝擊。

澳洲Commonwealth Bank策略師Carol Kong指出，川普勝選、股市持續聚焦於他的經濟成長政策等因素，都將使美元兌日圓進一步升值。但她警告，若股市焦點轉向另一場美中貿易戰，美元兌日圓今年來的升幅將全數回吐。