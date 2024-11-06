美國大選結果出爐 金融業：川普回歸 美股後市可望上揚

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國大選開票於台灣時間11月6日起跑，前總統川普繼2016年後可望再次勝選並重返白宮，「鉅亨買基金」認為，川普的減稅與企業支持政策可望延續過去的增長勢頭，帶動股市穩步上行。

「鉅亨買基金」投資研究部統計，回顧自1945年以來的19次美國總統選舉後美股表現（採標普500指數），當共和黨總統執政且掌控參眾兩院時，美股通常呈現穩定成長趨勢。選後6個月、12個月、18個月和24個月的平均報酬率分別為4%、7%、10%和15%。隨著大選不確定性散去，美股後市可望看漲。

「鉅亨買基金」表示，川普在競選期間承諾的減稅政策，預計將成為其執政重點之一。將企業稅率降至15%將有助於減輕企業負擔，促進投資和就業增長並提升美國企業的國際競爭力。同時，個人稅減免措施，包括對社會安全福利、加班費和小費的免稅，將增加民眾的可支配收入，有助於帶動消費支出。

此外，富人稅的減免，尤其是使「減稅與就業法案（TCJA）」的個人和遺產稅減免永久化，則可能提升高收入族群的投資能力。這些減稅措施雖然可能在未來十年增加約10兆美元的財政支出，但預期將提升企業投資和個人消費，推動經濟成長。

儘管上述減稅政策可能增加財政壓力，但川普政府計畫採取多種措施增加收入。首先是提高關稅，尤其是對中國的進口商品加徵關稅，預計在未來十年內可增加約3.8兆美元的收入。其次，可能承諾將嚴控財政支出，廢除拜登政府任內所簽署的「通膨削減法案」的綠能補貼，估計可在十年內減少9210億美元支出。此外，也可能減聯邦政府不必要的預算，進一步提升政府效率。

「鉅亨買基金」表示，大選不確定性散去，美股有望穩步成長。雖然川普政府的財政改革是否足以抵消新增的財政壓力仍有待觀察，但個人和企業減稅政策預期將刺激消費和企業投資支出，帶動美國經濟增長，相比其他可能面臨貿易壓力的國家，投資美股仍是個相對穩健的選擇。投資人可善用「鉅亨買基金」平台零手續費的優惠，選擇美股這類後市看好的市場，掌握長線契機。