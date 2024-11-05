航港局：明年打造首艘大型救援船

鈺洲啟航於野柳岸際擱淺，船上有二九○噸油料，雖目前油料未外漏，但朝野立委質疑航港局應變不足。航港局表示，行政院已經核定，明年將打造首艘大型救援船。

交通部長陳世凱昨赴立法院交通委員會報告及備質詢，立委接連要求解釋為何不能提前十二小時讓貨輪離港，並提出現有船舶保險制度需修正、船東Ｐ＆Ｉ保險（防護及補償保險）應全額理賠、加強落實ＰＳＣ（港口國監督），並盼事發當下有處理能力。

國民黨立委林沛祥認為，航港局螺絲鬆了，原可提前十二小時要求貨輪離港，避免貨輪擱淺、殘油外洩導致台灣環境受到汙染。他也要求修正船舶保險制度、嚴格審查保險公司、每季檢查一次外國船隻，若有缺失須立即改善，否則應拒絕入港。

民進黨立委蔡其昌也指出，國際處理船舶擱淺，待環境穩定後先進行抽油作業，再處理船體及貨物。國際有救援船，但台灣一艘都沒有，海巡隊只是載送人員，但對船的處置「台灣無能為力」，如果漏油的話，只能等漏完了再索賠。

陳世凱表示，根據防颱程序，所有船隻需離岸十二海浬以上，航港局也有落實並通知船隻離岸，並無應變能力不足。鈺輪十月廿八日申請離港時，船隻失去動力，當時颱風尚未侵台，交通部緊急啟動拖船機制，但因海象不佳，浪高達四米，因此當下沒有成功拖運船隻。昨天海象較好，已進行抽油作業，相關人員也已上鈺輪進行相關作業。

航港局長葉協隆表示，今年行政院已核定，明年推動大型救援船，會對外招商，由專業廠商負責，打造台灣首艘大型救援船。