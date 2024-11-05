新聞眼／颱風留船兩難 機制需檢討

颱風來襲，貨輪待在港內可能撞毀碼頭設施，干擾港務運作，出港卻可能危及人命、漏油汙染，輕重之間如何決斷？鈺洲啟航貨輪擱淺案，讓台灣港務、航運角力多年的難解命題浮出檯面。

此案既像連鎖反應，也似蝴蝶效應，先是上月基隆港的一艘拖船，推送鈺輪靠岸時，疑似時機拿捏失誤，導致船上裝載的橋式起重機，撞倒碼頭上的橋式起重機。事後為了磋商理賠金額，打亂船期，並在海上颱風警報發布前十個多個小時出港，最終以棄船擱淺收場。

鈺輪擱淺後歷經一波波救援，過程驚險。航運界對基隆港務分公司近年在颱風天，將貨輪趕出港有疑義。港方澄清，僅要求貨櫃船、化學品船等吃水較深船舶出港避颱，並非全港淨空。

港方要求特定船隻在颱風來襲出海避風有其道理，畢竟基隆港曾發生輪船斷纜，撞垮碼頭橋式起重機重大災害；七年前麗娜輪也因斷纜，撞擊鄰近兩艘軍艦。關鍵卻在時機點，須確保有安全航路，若適航性有疑慮則應專案處理。

鈺輪十七人全數獲救，油料未外洩，有人說是天佑台灣，不妨也可解讀上天示警，討論優化機制正是時候。